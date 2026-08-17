І ось цей довгоочікуваний день настав – нарешті Джорджина офіційно стала нареченою і змогла показати свій розкішний весільний образ.

Як тільки в мережі з'явилися перші натяки на можливу церемонію, провідні модні глянці, фешн-інфлюенсери та мільйони прихильників розпочали справжні гадання. Усіх турбувало лише одне питання: яке ж весільне вбрання обере модель? Чи віддасть вона перевагу пишній класиці, чи обере звабливий силует? Скільки суконь змінить за вечір, якими будуть зачіска, макіяж, взуття та, звісно ж, дорогоцінні прикраси?



Джорджина Родрігес у силуетній мереживній сукні / Getty Images

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Модні експерти давно детально вивчали червоні хідники Джорджини, передбачаючи її майбутній весільний стиль. Модель роками залишалася вірною силуету "пісочний годинник" із корсетним верхом, вирізом серцеподібної форми та спідницею типу "русалка".

Джорджина Родрігес в атласній довгій сукні: дивіться фото

Серед головних фаворитів на роль весільного дизайнера оглядачі називали Oscar de la Renta, Georges Hobeika та Lia Stublla, у білосніжних сукнях яких Родрігес неодноразово з'являлася на кінофестивалях у Каннах та Венеції. Окрім цього, знавці моди передбачали появу драматичної мереживної вуалі у стилі мантільї – схожої на ту від Ludovic de Saint Sernin, що прикрашала її на Met Gala 2026 – та розкішних сапфірових прикрас Chopard як традиційного акценту something blue.

Джорджина Родрігес на Met Gala 2026: дивіться відео

Весільна сукня нареченої Роналду: який насправді вибрала образ Джорджина

Джорджина Родрігес обрала для весілля білий костюм зі спідницею з шовкового файлю та атласні туфлі. Образ нареченої на замовлення створили в Gucci. Серед прикрас вона доповнила вбрання обручкою з великим діамантом овальної огранки та кольє Chopard Garden of Kalahari з діамантом вагою 50 каратів.

Кріштіану Роналду одягнув костюм зі світло-бежевої бавовни, білу футболку та лофери.

Ексклюзивні фото з весілля знаменитої пари опублікував Vogue.

Весілля відбулося у символічний для пари день – 11 серпня, у 10-ту річницю їхньої першої зустрічі в магазині Gucci у Мадриді. Церемонію влаштували у вітальні їхнього нового будинку в Кашкайші, неподалік від Лісабона.

У майбутньому ми проведемо велике весілля, щоб відсвяткувати його з родиною та друзями. Але цей рік для нас, Cris y Gio, як нас називають друзі та рідні, був божевільним: робота, змагання, діти. Я не хотіла, щоб наша 10-та річниця минула непоміченою,

– пояснила Джорджина.

За її словами, спочатку вона мріяла про пишне весілля, однак зрештою пара вирішила відмовитися від масштабного святкування на користь камерної церемонії в колі найближчих.

Замки, будинки, острови, коні, автомобілі – усе це ми можемо мати щодня. А ось щось камерне – для нас незвичніше. У світі, де популярність вимірюється статками та увагою, приватність неоціненна,

– підкреслила Родрігес.

Після церемонії подружжя вирушило до Санктуарію Матері Божої Фатімської, розташованого приблизно за годину їзди. Там для них провели релігійне благословення в невеликій каплиці.

Особливий день пара провела в колі найближчих – поруч із Джорджиною та Кріштіану були їхні п'ятеро дітей: Кріштіану-молодший, Єва, Матео, Алана та Белла.

До речі, а ви знали їхню історію кохання? О, це дуже романтично!