И вот этот долгожданный день настал – наконец Джорджина официально стала невестой и смогла продемонстрировать свой роскошный свадебный образ.

Как только в сети появились первые намеки на возможную церемонию, ведущие модные глянцы, фэшн-инфлюенсеры и миллионы поклонников начали настоящие догадки. Всех беспокоил лишь один вопрос: какое же свадебное платье выберет модель? Отдаст ли она предпочтение пышной классике или выберет соблазнительный силуэт? Сколько платьев сменит за вечер, какими будут прическа, макияж, обувь и, конечно же, драгоценные украшения?



Джорджина Родригес в облегающем кружевном платье / Getty Images

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Модные эксперты давно тщательно изучали появления Джорджины на красных дорожках, предсказывая ее будущий свадебный стиль. Модель годами оставалась верна силуэту "песочные часы" с корсетным верхом, вырезом в форме сердца и юбкой типа "русалка".

Джорджина Родригес в атласном длинном платье: смотрите фото

Среди главных фаворитов на роль свадебного дизайнера обозреватели называли Oscar de la Renta, Georges Hobeika и Lia Stublla, в белоснежных платьях которых Родригес неоднократно появлялась на кинофестивалях в Каннах и Венеции. Кроме того, знатоки моды предсказывали появление драматичной кружевной вуали в стиле мантильи – похожей на ту от Ludovic de Saint Sernin, что украшала ее на Met Gala 2026 – и роскошных сапфировых украшений Chopard в качестве традиционного акцента "something blue".

Джорджина Родригес на Met Gala 2026: смотрите видео

Свадебное платье невесты Роналду: какой образ на самом деле выбрала Джорджина

Джорджина Родригес выбрала для свадьбы белый костюм с юбкой из шелкового файла и атласные туфли. Образ невесты был создан на заказ в Gucci. Среди украшений она дополнила наряд обручальным кольцом с большим бриллиантом овальной огранки и колье Chopard Garden of Kalahari с бриллиантом весом 50 карат.

Криштиану Роналду надел костюм из светло-бежевого хлопка, белую футболку и лоферы.

Эксклюзивные фото со свадьбы знаменитой пары опубликовал Vogue.

Свадьба состоялась в символический для пары день – 11 августа, в 10-ю годовщину их первой встречи в магазине Gucci в Мадриде. Церемонию устроили в гостиной их нового дома в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.

В будущем мы устроим большую свадьбу, чтобы отпраздновать это событие с семьей и друзьями. Но этот год для нас, Cris y Gio, как нас называют друзья и родные, был сумасшедшим: работа, соревнования, дети. Я не хотела, чтобы наша 10-я годовщина прошла незамеченной,

– пояснила Джорджина.

По ее словам, сначала она мечтала о пышной свадьбе, однако в итоге пара решила отказаться от масштабного торжества в пользу камерной церемонии в кругу самых близких.

Замки, дома, острова, лошади, автомобили – все это у нас может быть каждый день. А вот что-то камерное – для нас необычнее. В мире, где популярность измеряется состоянием и вниманием, частная жизнь бесценна,

– подчеркнула Родригес.

После церемонии супруги отправились в Санктуарий Богоматери Фатимской, расположенный примерно в часе езды. Там для них провели религиозное благословение в небольшой часовне.

Этот особенный день пара провела в кругу самых близких – рядом с Джорджиной и Криштиану были их пятеро детей: Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана и Белла.

Кстати, а вы знали их историю любви? О, это очень романтично!