Платье для Майли Сайрус, которая вышла замуж за Макса Морандо, прошлых выходных создал бренд Saint Laurent. Как и костюм жениха. Об этом сообщает издание E!News.

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На свадебных фотографиях, сделанных всемирно известным фотографом Хосе Виа, знаменитая невеста красуется в наряде, созданном специально для этого особенного дня. На ней белое шелковое платье безупречного кроя и классического силуэта с длинными рукавами и акцентом на талии. Майли не была бы собой, если бы не решила дополнить классику дерзким элементом – красиво открытой спиной и подчеркнутыми плечами. Совершенно в духе эстетики, которую уже несколько лет наблюдаем в стиле певицы.

Свадебное платье Майли Сайрус / Фото miley

Платье создал дизайнер и креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Свадьба Майли Сайрус и Макса Морандо: фото

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Сайрус дополнила белоснежное платье кастомными шелковыми туфлями бренда. Элегантно уложенные волосы и макияж не создавали лишнего визуального шума, а оставляли в фокусе естественную красоту невесты и роскошное платье.

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Что касается жениха, Макс сочетал официальность черного смокинга Saint Laurent и шелкового атласного галстука с непринужденными солнцезащитными очками и кожаными кроссовками Saint Laurent.

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