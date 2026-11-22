Майли Сайрус и Макс Морандо обрели семейный статус в эти выходные. Как подтвердили изданию PEOPLE, 33-летняя поп-звезда и 28-летний барабанщик группы Liily официально стали мужем и женой 21 ноября.

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Звезды устроили красивую церемонию в Палм-Спрингс, в Калифорнии. Пара поженилась через год после помолвки: Макс сделал предложение любимой осенью 2022 года во время поездки в Японию.

По информации западных СМИ, среди гостей на свадьбе присутствовали самые близкие певицы – мама Майли, Тиш Сайрус, и ее сестра, Ноа Сайрус. Гости соблюдали установленный дресс-код и нарядились в черное.

На свадебных фото видно, что церемония проходила у бассейна: Майли и Морандо стояли под аркой, пышно украшенной белыми розами. Сайрус выбрала для этого дня элегантное белое атласное платье с закрытым декольте, длинными рукавами и открытой спиной. В тот момент, когда Морандо читал клятву, невеста не смогла сдержать слез.

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Накануне свадьбы, в пятницу, 20 ноября, Майли и Макс устроили репетицию свадебной вечеринки для самых близких людей. Об этом стало известно из инстаграм-сторис Лили-Роуз Перселл, сводной сестры Майли, которая показала меню, в верхней части которого было напечатано "M+M" – первые буквы имен пары.

Тем временем Сюки Вотерхаус и Роберт Паттинсон не спешат с свадьбой. Невеста "Бонда" рассказала, почему они еще официально не стали мужем и женой.