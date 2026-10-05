Замість базового чорного: герцогиня Софі показала чобітки, які ідеально пасуватимуть жінкам 60+

Пошук ідеального взуття, яке буде одночасно теплим, зручним та елегантним, стає головним завданням для стильного осіннього гардероба. Поки більшість за звичкою обирає класичні чорні моделі, герцогиня Единбурзька Софі пропонує значно цікавішу, свіжу та вишукану альтернативу для жінок 60 плюс.

Нещодавно герцогиня Софі з'явилася на публічному заході у стриманому та елегантному аутфіті. Вона обрала темно-синій комплект, що складався зі спідниці міді від Emilia Wickstead та структурованого блейзера Alexander McQueen із золотистими ґудзиками.

Головним контрастним акцентом всього образу стало взуття – світлі високі чобітки до колін у м'якому відтінку капучино від британського бренду LK Bennett. Цю модель з ніжною замшевою фактурою та зручними низькими підборами герцогиня носить вже не перший сезон, знову і знову доводячи її абсолютну універсальність.

Модне взуття герцогині Софі на осінь: дивіться фото

Світлі чобітки на осінь 2026: у чому перевага

По-перше, це дійсно класна альтернатива звичним чорним чоботам, які нерідко мають занадто важкий та масивний вигляд в осінніх комплектах. Капучинові та бежеві тони ідеально пом'якшують темну палітру і роблять аутфіт візуально дорожчим. Світла замша додає образу затишної текстури, чудово поєднується з молочними, крем-брюле, пастельно-рожевими відтінками, але водночас створює благородний контраст із глибоким синім, графітовим чи оливковим.



Яке осіннє взуття зараз в моді / Фото з Pinterest

По-друге, високі чобітки до колін – це найкраща фізична та стилістична заміна кросівкам і балеткам у холодний сезон. На відміну від легкого взуття, вони закривають більшу частину ноги, надійно захищають від вітру та холоду, але при цьому зберігають витончений силует.

Завдяки довжині вони візуально витягують ніжку й роблять ходу стрункішою, особливо у поєднанні з трикотажними чи вовняними спідницями та сукнями міді, як це робить герцогиня Софі.

Гра на контрастах фактур – це завжди класна стилістична ідея. З замшевими чобітками класно поєднається шкіряна спідниця, яка знову в трендах.