Нещодавно герцогиня Софі з'явилася на публічному заході у стриманому та елегантному аутфіті. Вона обрала темно-синій комплект, що складався зі спідниці міді від Emilia Wickstead та структурованого блейзера Alexander McQueen із золотистими ґудзиками.

Головним контрастним акцентом всього образу стало взуття – світлі високі чобітки до колін у м'якому відтінку капучино від британського бренду LK Bennett. Цю модель з ніжною замшевою фактурою та зручними низькими підборами герцогиня носить вже не перший сезон, знову і знову доводячи її абсолютну універсальність.

Модне взуття герцогині Софі на осінь: дивіться фото

Світлі чобітки на осінь 2026: у чому перевага

По-перше, це дійсно класна альтернатива звичним чорним чоботам, які нерідко мають занадто важкий та масивний вигляд в осінніх комплектах. Капучинові та бежеві тони ідеально пом'якшують темну палітру і роблять аутфіт візуально дорожчим. Світла замша додає образу затишної текстури, чудово поєднується з молочними, крем-брюле, пастельно-рожевими відтінками, але водночас створює благородний контраст із глибоким синім, графітовим чи оливковим.



Яке осіннє взуття зараз в моді / Фото з Pinterest

По-друге, високі чобітки до колін – це найкраща фізична та стилістична заміна кросівкам і балеткам у холодний сезон. На відміну від легкого взуття, вони закривають більшу частину ноги, надійно захищають від вітру та холоду, але при цьому зберігають витончений силует.

Завдяки довжині вони візуально витягують ніжку й роблять ходу стрункішою, особливо у поєднанні з трикотажними чи вовняними спідницями та сукнями міді, як це робить герцогиня Софі.

Гра на контрастах фактур – це завжди класна стилістична ідея. З замшевими чобітками класно поєднається шкіряна спідниця, яка знову в трендах.