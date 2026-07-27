Дорого та затишно: головні відтінки осені, на які роблять ставку стилісти

Правильний підбір колірної гами в одязі – це не просто слідування трендам, а головний інструмент для створення гармонійного, стильного та дорогого образу. Але і відмовлятися повністю від трендів стилісти не радять.

Грамотно підібрані трендові відтінки задають настрій усьому аутфіту, підкреслюють індивідуальність і роблять вигляд доглянутим. Для осені 2026 року стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі радить вибирати ці 5 трендових відтінків, які зроблять гардероб неймовірно теплим, затишним, глибоким та виразним.

Трендові кольори в одязі на осінь 2026

Першим у топі стилістки став м'який коричневий відтінок Cocoa Powder. Він утілює затишок осінніх вечорів і є універсальною базою для холодного сезону. Щоб розкрити його вишуканість, стилістка радить поєднувати цей колір із бордовим, кольором яскравої фуксії, пастельно-жовтим, ніжним персиковим, теплим оливковим або ліловим.

Ще один фаворит осені, на який ставить стилістка – глибокий синьо-зелений під назвою Transformative Teal. Це дуже насичений, прохолодний та шляхетний відтінок, який додає образам особливої елегантності й загадковості. Олена рекомендує комбінувати його з пастельно-жовтим, теплим помаранчевим, графітово-сірим, теплим коричневим, а також з контрастними бордовим та фуксією.



З чим поєднувати синьо-зелений восени / фото Олени Шевченко

Для тих, хто прагне додати в гардероб соковитості, стилістка виділяє свіжий фіолетовий (Fresh Purple). Він додасть у прохолодну осінь драйву та динаміки, розбавляючи стримані осінні пейзажі. Найкраще цей колір розкривається у парах із карамельно-персиковим, синьо-зеленим, молочно-кремовим, кораловим, лаймовим та яскравим лимонним.

Природну, заспокійливу та глибоку естетику уособлює насичений оливковий відтінок Burnt Olive. Це теплий колір, який має надзвичайно дорогий вигляд в щільних осінніх фактурах. За порадою стилістки, його варто міксувати з бордовим, свіжим фіолетовим, лавандово-блакитним, ніжно-блакитним, теплим коричневим або карамельно-персиковим.



З чим поєднувати оливковий колір / фото Олени Шевченко

Завершує п'ятірку головних кольорів розкішний махагон – глибокий червоно-коричневий відтінок Mahogany, що випромінює особливе осіннє тепло та витонченість. Стилістка пропонує поєднувати його з ліловим, синьо-зеленим, молочно-кремовим, ніжно-блакитним, лаймовим та класичним оливковим, створюючи ефектні та багаті за кольором ансамблі.

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