Головний хіт літа 2026 року: чим модниці зараз масово замінюють класичні капелюхи

Звичні сонцезахисні аксесуари поступово відходять на другий план, поступаючись місцем більш витонченим рішенням. Новий тренд теплого сезону вже заполонив соціальні мережі та вулиці світових столиць моди.

Хустки цього літа остаточно закріпилися як головний убір сезону. Модниці обирають їх не лише за практичність, а й за здатність легко змінювати настрій образу – від романтичного до цілком мінімалістичного. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Головний аксесуар літа 2026 року

Цей аксесуар дедалі частіше з'являється як на вулицях великих міст, так і в стрічках відомих фешн-блогерок. Ще під час показів сезону Spring-Summer 2026 дизайнери виразно дали зрозуміти, що шовкова чи бавовняна хустка має всі шанси стати новою базою для літнього стилю.

Усе почалося з подіумів, зокрема, у колекціях Calvin Klein та Zimmermann хустку майстерно поєднували з одягом в тон, завдяки чому підкреслювали вишукану цілісність усього силуету. Однак в повсякденних образах підхід виявився набагато сміливішим. Тут аксесуар став самостійним та яскравим акцентом, який легко додає будь-якому аутфіту цікавої фактури й легкого богемного настрою.

Як носити хустку у 2026 році / Фото Pinterest

Редактори Cosmopolitan виділяють кілька найпопулярніших streetstyle-формул цього сезону. Найпростіша та найуніверсальніша з них – вільна сорочка в дуеті з капрі, шльопанцями на підборах і хусткою, яка гармонійно збирає весь образ воєдино. Не менш популярним та динамічним залишається варіант із джинсовими шортами, топом та яскравим головним убором.

Що носити замість капелюха влітку – трендова хустка / Фото Pinterest

Якщо ж хочеться створити більш м'який і романтичний настрій, стилісти радять комбінувати лляну сукню, зручні сандалі та хустку в делікатному, пастельному відтінку. А от тим, хто віддає перевагу стриманішим поєднанням, чудово підійдуть класичні джинси, базова футболка, літні в'єтнамки й той самий виразний акцент на голові.

Що цікаво, найчастіше хустку зав'язують лаконічно під підборіддям, фіксують позаду під волоссям, носять у стилі грайливої бандани або ж збирають акуратний вузлик на потилиці.

Гарна хустка на літо / Фото Pinterest

Крім того, цей аксесуар чудово доповнює трендові зачіски під час відпустки. Зокрема, коли волосся збирають у зручний низький пучок і обв'язують його шовковою тканиною для захисту пасом від пересушування.