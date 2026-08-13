Гвінет Пелтроу переконує: ця річ обов'язково має бути в гардеробі жінки 50+

Один з найбільш практичних літніх силуетів повертається в центр уваги. Його легко стилізувати без складних рішень і без втрати елегантності. У тренді зібраний крій, який замінює звичну денну класику. Саме таке рішення вже обирають ті, хто шукає комфорт і охайність в одному образі.

Цього разу стильний приклад подала Гвінет Пелтроу. У своєму інстаграмі акторка показала річ, яка має бути в гардеробі кожної жінки 50+. Це бермуди, які можуть працювати не як випадкова альтернатива, а як продумана база для зібраного щоденного образу.

Саме така модель шортів стала одним із ключових весняно-літніх трендів 2026 року, а найпрактичніший спосіб носити їх цього сезону вже показала Пелтроу. У центрі уваги опинився не лише сам крій, а й те, як довжина до коліна може гарно працювати з вашою фігурою. Ідеться про образ, який легко адаптувати під різні типи фігури та денний гардероб.



Гвінет Пелтроу у білих бермудах / фото з інстаграму

У своєму образі акторка поєднала тонкий білий кардиган із класичною чорною футболкою, а завершила образ чіткими білими бермудами з власної лінійки Gwyn та тонким чорним паском, який перегукується з топом. Такий підхід особливо показовий для тих, хто в спеку шукає заміну білим джинсам, але не хоче втрачати відчуття охайності в образі.

Як носити бермуди щодня

Бермуди до коліна працюють як зручна база для найрізноманітніших топів, а тому легко вписуються в літній капсульний гардероб. Їх можна стилізувати так само як і звичні джинси: майже будь-який верх буде доречним, якщо правильно витримати пропорції.

Як стильно носити бермуди: дивіться фото образів

Для найвиразнішого силуету краще обирати приталені або вкорочені топи, особливо якщо шорти мають ширший і більш розслаблений крій. Також бермуди можна поєднати зі світлою оверсайз сорочкою або світшотом, але варто лише злегка заправити передню частину, щоб додати формі структури.

Біла палітра, яку обрала Пелтроу, виявляється особливо зручною саме влітку, бо працює як нейтральний фон для практично будь-якого відтінку та принта. У такому форматі бермуди можна носити з топом у тон, як це зробила акторка, щоб отримати цілісний колірний образ.

Як стилізувати бермуди на кожен день: дивіться фото:

Не менш вдало вони поєднуються із джемпером у смужку Breton stripe для морського настрою або з шовковою чорною майкою, якщо потрібен більш контрастний і вечірній варіант. Саме в такому поєднанні бермуди легко перетворюються на свіжу основу для образу на побачення без зайвої складності.



Як стилізувати бермуди / фото з інстаграму

Чому бермуди знову стали актуальними

Показовою є й сама зміна ставлення до цього крою: навіть ті, хто раніше уникав шортів, що закінчуються біля коліна, дедалі частіше дивляться на них як на зручну й сучасну альтернативу. Саме в цьому й полягає їхня сила – вони не привертають до себе всю увагу, а працюють як спокійна основа, яка не ускладнює образ.

Що раніше здавалося надто стриманим або навіть складним у стилізації, тепер читається як виважений модний вибір. І приклад Пелтроу лише підкреслює: бермуди можуть бути не компромісом, а одним із найвдаліших рішень для літа.

Знайти свій стиль у будь-якому віці зовсім нескладно. Ось прості правила, які допоможуть жінці після 50 оновити свій гардероб.