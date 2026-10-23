Інфанта Софія вперше змінила балетки на підбори та показала сукню в елегантному кольорі

Молодша донька іспанського монарха Філіпа VI та королеви Летиції, 19-річна інфанта Софія, вчергове привернула увагу фешн-критиків. Софія відвідала традиційний концерт напередодні вручення Премії принцеси Астурійської в Ов'єдо. Молодша сестра спадкоємиці престолу вирішила попрощатися з дитячим гардеробом і вперше з'явилася на публічному заході у вишуканих туфлях на підборах.

Іспанська королівська родина зібралася в повному складі в Ов'єдо напередодні урочистої церемонії. Для 19-річної інфанти Софії цей вихід став символічним: зараз дівчина здобуває освіту за кордоном у престижному Forward College, пише Lana talks.

Провівши перший навчальний рік у Лісабоні, вона продовжила студії в Парижі, а фінальний рік планує завершити в Берліні. Напружений графік міжнародного навчання рідко дозволяє Софії долучатися до офіційних візитів батьків, тому кожна її поява на батьківщині стає справжньою подією.

Королівський синій та перші підбори: елегантний вибір інфанти Софії

Головною інтригою вечора став модний експеримент інфанти. Софія, яка раніше майже завжди обирала балетки або взуття на плоскій підошві, одягла темно-сині туфлі slingback на елегантних підборах.

Інфанта Софія у синій сукні та туфлях на підборах: дивіться фото

Вони ідеально доповнили її сукню без рукавів довжини міді у відтінку "королівський синій" від іспанського бренду Miphai. Такий монохромний ансамбль візуально витягнув силует юної інфанти й показав, що її гардероб остаточно перейшов у дорослу та більш вишукану фазу.



Інфанта Софія у сукні королівського синього кольору / Getty Images

Образ королеви Летиції: елегантний кейп та колаборація року

Не менше уваги привернула й мама інфанти, ікона стилю королева Летиція. Для урочистого концерту вона обрала вишукану блузку-кейп у насиченому зеленому кольорі з омбре із нової лімітованої колаборації Elie Saab x H&M, яку поєднала зі строгими чорними штанами від бренду Sybilla.

Королева Летиція у зеленій блузці-кейп: дивіться фото

Стиль королеви Летиції завжди вирізняється елегантністю та витонченістю. Нещодавно королева показала пальто нетривіального кольору, яке модниці вже додали до своїх гардеробів.