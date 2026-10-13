Під час офіційного візиту до Фінляндії королева Летиція показала натхненний аутфіт, у якому головною окрасою стало соковите рожеве пальто від бренду Carolina Herrera, пише ELLE. Королівський вибір припав на модель із осінньо-зимової колекції 2019 року – вільну, стриману та в елегантній довжині міді. Ставку королева зробила на монохромність, відмовившись від контрастних рішень.
До яскравого верху вона гармонійно підібрала сукню Pedro del Hierro у ніжнішому рожевому тоні, а фінальними штрихами стали пудрова сумка та класичні човники Magrit.
Королева Летиція у рожевому пальті: дивіться фото
Рожеве пальто – ідеальна заміна базовому чорному
Традиційний темний верхній одяг часто робить осінні образи надто суворими та буденними. Рожеве пальто стає цікавою альтернативою: воно миттєво підсвічує шкіру, додає свіжості обличчю та створює ефект дорогого, продуманого аутфіту.
Рожеве пальто королеви Іспанії Летиції: дивіться відео
Цікаво, що цей модний прийом полюбляє не лише королева Летиція. Перша леді Франції Бріжит Макрон також регулярно з'являється у рожевому пальті на офіційних подіях, доводячи, що цей колір є бездоганним рішенням для елегантного гардероба будь-якого віку.
Бріжит Макрон у рожевому пальті: дивіться фото
Секрети легкої стилізації рожевого пальта восени
Стилізувати яскраві моделі у холодну пору насправді дуже просто. Найпростіша та найвишуканіша формула – гра з відтінками однієї гами, коли соковите пальто доповнюють пудрові, пастельні чи молочні деталі.
Також рожевий колір чудово адаптується до базових осінніх речей у сірих, бежевих чи шоколадних тонах. Якщо ви бажаєте додати фарб, такий самий прийом тонального поєднання можна випробувати з глибоким бордовим, волошковим або насиченим зеленим.
Більш глибоким та елегантним варіантом може стати бордовий колір, який щороку очолює список трендових кольорів.