Під час офіційного візиту до Фінляндії королева Летиція показала натхненний аутфіт, у якому головною окрасою стало соковите рожеве пальто від бренду Carolina Herrera, пише ELLE. Королівський вибір припав на модель із осінньо-зимової колекції 2019 року – вільну, стриману та в елегантній довжині міді. Ставку королева зробила на монохромність, відмовившись від контрастних рішень.

До яскравого верху вона гармонійно підібрала сукню Pedro del Hierro у ніжнішому рожевому тоні, а фінальними штрихами стали пудрова сумка та класичні човники Magrit.

Королева Летиція у рожевому пальті: дивіться фото

Рожеве пальто – ідеальна заміна базовому чорному

Традиційний темний верхній одяг часто робить осінні образи надто суворими та буденними. Рожеве пальто стає цікавою альтернативою: воно миттєво підсвічує шкіру, додає свіжості обличчю та створює ефект дорогого, продуманого аутфіту.

Рожеве пальто королеви Іспанії Летиції: дивіться відео

Цікаво, що цей модний прийом полюбляє не лише королева Летиція. Перша леді Франції Бріжит Макрон також регулярно з'являється у рожевому пальті на офіційних подіях, доводячи, що цей колір є бездоганним рішенням для елегантного гардероба будь-якого віку.

Бріжит Макрон у рожевому пальті: дивіться фото

Секрети легкої стилізації рожевого пальта восени

Стилізувати яскраві моделі у холодну пору насправді дуже просто. Найпростіша та найвишуканіша формула – гра з відтінками однієї гами, коли соковите пальто доповнюють пудрові, пастельні чи молочні деталі.

Також рожевий колір чудово адаптується до базових осінніх речей у сірих, бежевих чи шоколадних тонах. Якщо ви бажаєте додати фарб, такий самий прийом тонального поєднання можна випробувати з глибоким бордовим, волошковим або насиченим зеленим.

Більш глибоким та елегантним варіантом може стати бордовий колір, який щороку очолює список трендових кольорів.