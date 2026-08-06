Lady 24 Образи зірок Білий total look за понад 300 тисяч гривень: Іванна Онуфрійчук показала стильний образ в Італії
6 серпня, 22:09
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Білий total look за понад 300 тисяч гривень: Іванна Онуфрійчук показала стильний образ в Італії

Софія Хомишин

Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук проводить відпустку на озері Комо в компанії подруг.

В інстаграмі знаменитість поділилася кадрами в елегантному білому образі, за який доведеться викласти понад 300 тисяч гривень. Які бренди обрала Іванна і скільки коштує кожна річ – розповідаємо далі в матеріалі.

На відпочинку Онуфрійчук одягнула комплект від Chloé. Він складається з білого топа з рюшами вартістю 2 455 євро (близько 126,9 тисячі гривень) та спідниці міді за 2 195 євро (приблизно 113,4 тисячі гривень). Разом комплект коштує 4 650 євро, або майже 240 тисяч гривень.

Свій образ Онуфрійчук завершила босоніжками Gianvito Rossi за 890 євро (майже 46 тисяч гривень) і сонцезахисними окулярами Chanel за 530 доларів (близько 27,4 тисячі гривень).

Загалом літній look телеведучої, без урахування прикрас, обійшовся приблизно у 6 тисяч євро, або 309 тисяч гривень. 

Іванна Онуфрійчук показалася на озері Комо в образі за понад 300 тисяч гривень: дивіться відео онлайн

Зверніть увагу, що білий total look – один із найвдаліших варіантів для літа. Білий колір додає образу елегантності та має доречний вигляд як на морському узбережжі, так і під час прогулянок містом. А якщо обрати речі з натуральних тканин, як-от льону чи бавовни, у такому вбранні буде комфортно навіть у спекотні дні.

Для тих, хто шукає ще більше натхнення для літнього гардероба, раніше ми розповідали про білий total look Меган Маркл, який також привернув увагу модних експертів цього сезону.

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