Стрічка Cookie Queens розповідає історію чотирьох дівчат-скауток, які змагаються за найбільші продажі печива під час найактивнішого сезону року. Однак не менше, ніж сам фільм, увагу публіки привернув стильний вихід герцогині. Зокрема, про образ Меган Маркл написав модний журнал Harper's Bazaar.

Герцогиня Сассекська зробила ставку на один із найуніверсальніших літніх образів – білий total look. Вона поєднала базову білу футболку, широкий двобортний жакет кремового відтінку та джинси із завищеною талією в тон. Такий комплект має водночас елегантний і невимушений вигляд, тому легко підійде як для повсякденних справ, так і для більш офіційних зустрічей.

Свій білий total look Меган доповнила золотими прикрасами – тонким намистом, браслетами, годинником і кількома каблучками.

Завершили образ коричневі шкіряні сандалі Santorini від Hermès вартістю близько 1100 доларів, що за актуальним курсом становить майже 49 тисяч гривень. Саме контраст світлого вбрання з карамельним взуттям зробив аутфіт ще більш стильним і цікавим.

Раніше у медіа також обговорювали модні виходи інших представниць британської монархії. Зокрема, Кейт Міддлтон показала стильні штани, які пасують майже до всього.