Фильм "Cookie Queens" рассказывает историю четырех девушек-скаутов, которые соревнуются за рекордные продажи печенья в самый оживленный сезон года. Однако не меньше, чем сам фильм, внимание публики привлек стильный выход герцогини. В частности, об образе Меган Маркл написал модный журнал Harper's Bazaar.

Герцогиня Сассекская сделала ставку на один из самых универсальных летних образов – белый total look. Она сочетала базовую белую футболку, широкий двубортный жакет кремового оттенка и джинсы с завышенной талией в тон. Такой комплект выглядит одновременно элегантно и непринужденно, поэтому легко подойдет как для повседневных дел, так и для более официальных встреч.

Свой белый total look Меган дополнила золотыми украшениями – тонким ожерельем, браслетами, часами и несколькими кольцами.

Завершили образ коричневые кожаные сандалии Santorini от Hermès стоимостью около 1100 долларов, что по актуальному курсу составляет почти 49 тысяч гривен. Именно контраст светлого наряда с карамельной обувью сделал образ еще более стильным и интересным.

Ранее в СМИ также обсуждались модные выходы других представительниц британской монархии. В частности, Кейт Миддлтон продемонстрировала стильные брюки, которые подходят практически ко всему.