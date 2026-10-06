Катерина Усик підкорила мережу розкішною сукнею за 4 тисячі євро

Катерина Усик показала розкішну сукню у благородному зеленому кольорі та зачарувала своїх підписників. Дружина найвідомішого боксера України Олександра Усика поділилася у соцмережі кадрами з сімейного свята.

У своєму інстаграмі Катерина опублікувала низку світлин з дня народження свого тата, якому виповнилося 65 років. Для особливого родинного вечора Катерина обрала розкішну плісовану максісукню глибокого оливково-зеленого відтінку. Схоже, що це сукня від культового бренду Tom Ford, яка коштує приблизно 4 тисячі євро.



Катя Усик у зеленій сукні з плісованою спідницею / Фото з інстаграму зірки

Конструкція виробу поєднує в собі сміливість та абсолютну витонченість: глибоке виразне декольте, вишуканий комір-холтер, від якого невимушено спадають тонкі елегантні зав'язки. Особливого шарму вбранню додає витончений ремінець на талії, що підкреслює стрункий силует, та відкрита спина, яка робить образ легким і невагомим.



Катя Усик в оливковій сукні з декольте / Фото з інстаграму зірки

Головною фішкою сукні є струмениста спідниця плісе. Завдяки невагомому шовковистому матеріалу та розкішному крою вона лягає фактурними складками, а під час ходьби створює захопливий ефект польоту.

Цей складний оливковий тон чудово відтіняє засмагу та темне волосся Катерини. Завершальними штрихами чуттєвого аутфіту стали мінімалістичні вишукані прикраси, гладкий високий хвіст і витончені золотисті босоніжки на високих шпильках, які ідеально перегукувалися з теплим зеленим підтоном сукні.



Катя Усик показала розкішну оливкову сукню / Фото з інстаграму зірки

Катерина Усик вже не вперше показує свій бездоганний елегантний смак, обираючи речі, які здатні миттєво привернути до себе захоплені погляди.