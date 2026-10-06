В своем инстаграме Екатерина опубликовала ряд фотографий со дня рождения своего отца, которому исполнилось 65 лет. Для особого семейного вечера Екатерина выбрала роскошное плиссированное макси-платье глубокого оливково-зеленого оттенка. Похоже, что это платье от культового бренда Tom Ford, которое стоит примерно 4 тысячи евро.



Катя Усик в зеленом платье с плиссированной юбкой / Фото из инстаграма звезды

Конструкция изделия сочетает в себе смелость и абсолютную утонченность: глубокое выразительное декольте, изысканный воротник-холтер, от которого непринужденно спускаются тонкие элегантные завязки. Особого шарма наряду придает изящный ремешок на талии, подчеркивающий стройный силуэт, и открытая спина, которая делает образ легким и невесомым.



Катя Усик в оливковом платье с декольте / Фото из инстаграма звезды

Главной изюминкой платья является струящаяся плиссированная юбка. Благодаря невесомому шелковистому материалу и роскошному крою она ложится фактурными складками, а при ходьбе создает захватывающий эффект полета.

Этот сложный оливковый оттенок прекрасно подчеркивает загар и темные волосы Катерины. Завершающими штрихами чувственного наряда стали минималистичные изысканные украшения, гладкий высокий хвост и изящные золотистые босоножки на высоких шпильках, которые идеально перекликались с теплым зеленым подтоном платья.



Катя Усик продемонстрировала роскошное оливковое платье / Фото из инстаграма звезды

Екатерина Усик уже не в первый раз демонстрирует свой безупречный элегантный вкус, выбирая вещи, способные мгновенно привлечь к себе восхищенные взгляды.