Замість ювелірних прикрас: дружина Остапчука показала розкішний костюм із кристалами
Дружина українського шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, часто отримує компліменти від підписників щодо свого гардеробу та вміння підбирати речі. Її аутфіти дійсно завжди вирізняються лаконічністю, вишуканим кроєм і продуманими деталями.
Цього разу у своєму інстаграмі Катерина поділилася свіжими кадрами, на яких показала новий елегантний костюм. Він складається зі структурованого двобортного жакета глибокого чорного кольору з підкресленою лінією плечей та класичних штанів.
Катя Остапчук у костюмі з кристалами / скрин сторіз
Особливого шику та святкового настрою костюму додає розсип великих акцентних кристалів круглої та краплеподібної форми. Камінці розташовані по всій довжині поличок та лацканів і створюють ефект коштовної ювелірної вишивки.
Чорний класичний костюм з кристалами / скрин сторіз
Як носити жакети з кристалами, щоб не перевантажити образ
Ошатні блейзери з масивним камінням або стразами – це самодостатній та яскравий елемент, який вимагає грамотного стилістичного сусідства. Щоб аутфіт не мав занадто нагромадженого і перевантаженого вигляду, дотримуйтеся кількох важливих правил:
відмовтеся від масивних прикрас: якщо жакет уже оздоблений великим сяйливим декором, додаткові виразні акценти або великі кольє будуть зайвими. Обмежтеся мінімалістичними сережками або акуратними перснями;
зберігайте монохромність: обирайте нижній шар та штани в тон жакета. Чорний або нейтральний монохром дозволяє акцентному камінню сяяти, не створюючи візуального хаосу;
міксуйте з базовим денімом: якщо ви хочете інтегрувати такий жакет у повсякденне життя, одягайте його з лаконічними блакитними або темними джинсами прямого крою та білою базовою футболкою.
Як носити блейзер з кристалами / Фото Etsy
Нещодавно схожий тренд показала акторка Маріон Котіяр. Зірка з'явилася на публіці в атласному чорному тренчі Chanel, який був усипаний камінцями.