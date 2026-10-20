Цього разу у своєму інстаграмі Катерина поділилася свіжими кадрами, на яких показала новий елегантний костюм. Він складається зі структурованого двобортного жакета глибокого чорного кольору з підкресленою лінією плечей та класичних штанів.



Катя Остапчук у костюмі з кристалами / скрин сторіз

Особливого шику та святкового настрою костюму додає розсип великих акцентних кристалів круглої та краплеподібної форми. Камінці розташовані по всій довжині поличок та лацканів і створюють ефект коштовної ювелірної вишивки.



Чорний класичний костюм з кристалами / скрин сторіз

Як носити жакети з кристалами, щоб не перевантажити образ

Ошатні блейзери з масивним камінням або стразами – це самодостатній та яскравий елемент, який вимагає грамотного стилістичного сусідства. Щоб аутфіт не мав занадто нагромадженого і перевантаженого вигляду, дотримуйтеся кількох важливих правил:

відмовтеся від масивних прикрас: якщо жакет уже оздоблений великим сяйливим декором, додаткові виразні акценти або великі кольє будуть зайвими. Обмежтеся мінімалістичними сережками або акуратними перснями;

зберігайте монохромність: обирайте нижній шар та штани в тон жакета. Чорний або нейтральний монохром дозволяє акцентному камінню сяяти, не створюючи візуального хаосу;

міксуйте з базовим денімом: якщо ви хочете інтегрувати такий жакет у повсякденне життя, одягайте його з лаконічними блакитними або темними джинсами прямого крою та білою базовою футболкою.



Як носити блейзер з кристалами / Фото Etsy

Нещодавно схожий тренд показала акторка Маріон Котіяр. Зірка з'явилася на публіці в атласному чорному тренчі Chanel, який був усипаний камінцями.