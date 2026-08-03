Кеті Голмс показала, як носити кілька сумок одночасно й не втратити легкість образу

Літній образ може бути простим, але при цьому дуже зібраним. Один акцент тут змінює усе враження від комплекту. Саме аксесуари задають ритм і роблять базові речі помітнішими.

Літні образи Голмс рідко мають перевантажений вигляд, навіть коли в них зібрано кілька помітних деталей. Акторка знову показала, що простий комплект можна зробити виразним без складних стилістичних трюків – достатньо правильно розставити акценти. Як пише Vogue, Кеті давно стала орієнтиром для прихильниць downtown cool-естетики, а її добірка аксесуарів не раз ставала приводом для нових модних експериментів.

Цього разу акторка й режисерка ще раз довела, що саме сумка здатна зібрати образ і задати йому настрій без зайвої складності. Під час виходу у справах Голмс обрала білу сорочку вільного крою, mom jeans з чорним ременем, і чорні балетки з тонкими ремінцями.



Кеті Голом з кількома сумками / скрин сторінки Vogue

Саме така формула давно працює в її гардеробі: прості базові речі, чітка лінія талії та взуття, яке не перевантажує силует. Папараці, які спіймали акторку на вулиці кажуть, що до цього образу вона додала одразу три сумки, і кожна з них відіграла окрему роль у побудові стилю.

Першою стала велика сумка через плече Louis Vuitton із заокругленим квадратним силуетом та впізнаваним принтом. Другою – Tod’s Di Bag Folio з білої шкіри, яка підсилила відчуття чистоти й графічності в комплекті. Третьою – яскраво-помаранчевий tote, що вніс у стриманий набір речей сезонний колірний акцент.

Саме помаранчевий відтінок не випадковий: у літньому гардеробі Голмс уже з'являлися тони satsuma і coral. Її помічали з мініклатчем Ferragamo насиченого фруктового кольору, а також у топі Khaite Inara з драпіруванням у кораловому відтінку під час її зіркових виходів. Такі акценти добре працюють у теплий сезон, коли базові речі потребують одного виразного кольорового жесту, а не повної зміни гардероба.

Кеті Голмс з помаранчевою сумочкою: дивіться фото

Сильна сторона стилю Голмс у тому, що його легко повторити без складних стилістичних формул. Вона будує образи на речах, які не втрачають актуальності: брюках La Ligne, спідницях-сліпах Isabel Marant, сорочках The Anteros і вільному денімі. Далі достатньо додати одну помітну сумку або взуття, і навіть найспокійніший комплект набуває завершеності.

Кеті Голомс з великою коричневою сумкою: дивіться фото

Акторка Кеті Голмс з бардовою сумкою: дивіться фото

Що відомо про модну формулу Кеті Голмс?

Акторка послідовно тримається за формулу, де базові речі стають фоном для однієї виразної деталі, а не навпаки. У її випадку це може бути і сумка, і взуття, і фактура, але принцип лишається незмінним: образ матиме зібраний вигляд тоді, коли аксесуари не змагаються між собою, а працюють у різних ролях.

Вуличний стиль Кеті Голмс: дивіться відео

Беріть просту та зрозумілу формулу Кеті Голмс, наші модні поради щодо трендових сумок та обирайте свій ідеальний аксесуар.