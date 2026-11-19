Кейт Міддлтон продемонструвала ще один стильний образ під час офіційного візиту до Індії. Для зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді вона обрала костюм від індійського дизайнера Гаурава Гупти.

Фото з цієї події з'явилося на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі. На світлині Кейт позує разом із чоловіком, принцом Вільямом, і Нарендрою Моді.

Для зустрічі принцеса обрала костюм насиченого темно-сливового кольору. Він складався з приталеного жакета з чітко окресленою талією та штанів вільного крою. Жакет мав широкі лацкани, V-подібний виріз і застібався на один ґудзик. Під нього Кейт одягнула білу блузку. Образ доповнили золотисті сережки, темно-коричнева шкіряна сумка з короткими ручками та темні туфлі на підборах.

Зустріч із прем'єр-міністром відбулася 18 листопада в його приватній резиденції в Нью-Делі. Вона стала одним із завершальних заходів триденного візиту принца та принцеси Уельських до Індії.

Зазначимо, що поїздка до Індії – перший спільний офіційний закордонний візит подружжя за чотири роки. А країну принц Вільям і Кейт Міддлтон востаннє відвідували разом ще десять років тому.

До речі, окрім темно-сливового костюма, Кейт Міддлтон також обрала для поїздки ефектне вишнево-червоне вбрання.