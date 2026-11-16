Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом вирушили за кордон

Подружжя прибуло до Індії, де протягом кількох днів братиме участь у заходах, присвячених інноваціям, захисту довкілля та розвитку молоді. Про це стало відомо з їхньої спільної сторінки в інстаграмі.

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Одним із перших місць, які відвідали Кейт і Вільям, став історичний район Баллард-Естейт у Мумбаї. Він відомий старовинними будівлями колоніальної епохи, у яких розташовані офіси та магазини. Там подружжя зіграло у вуличний крикет, а також зустрілося з колишнім капітаном збірної Індії з цього виду спорту Сачіном Тендулкаром.

Пізніше принц і принцеса Уельські проїхалися лінією Aqua – найновішою гілкою метро Мумбаї. Вони поспілкувалися з жінками, які працюють у метрополітені, та представниками британських компаній, що допомагають розвивати транспортну інфраструктуру Індії. Під час зустрічей також говорили про важливість громадського транспорту, який допомагає зменшувати забруднення повітря та кількість заторів.

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Крім того, Кейт і Вільям зустрілися з молодими людьми, які беруть участь у британській освітній програмі Climate Skills. Вона допомагає молоді здобувати знання про зміну клімату та практичні навички, щоб втілювати екологічні ініціативи у своїх громадах.

Як зазначило видання People, візит подружжя до Індії триватиме з 16 до 18 листопада. Однією з головних подій стане церемонія вручення екологічної премії Earthshot Prize, заснованої принцом Вільямом. Кейт також долучиться до чоловіка на низці заходів.

Додамо, що востаннє Кейт Міддлтон і принц Вільям разом здійснювали офіційний закордонний візит чотири роки тому. Тоді вони відвідали Бостон у США, де також відбувалися заходи, пов'язані з премією Earthshot Prize. До Індії подружжя востаннє приїжджало разом десять років тому. Під час тієї поїздки вони також побували в Бутані.

А тим часом принц Гаррі приїхав в Україну з неоголошеним візитом.