Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за 4 года вместе отправились за границу

Супруги прибыли в Индию, где в течение нескольких дней будут участвовать в мероприятиях, посвященных инновациям, защите окружающей среды и развитию молодежи. Об этом стало известно из их совместной страницы в инстаграме.

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Одним из первых мест, которые посетили Кейт и Уильям, стал исторический район Баллард-Эстейт в Мумбаи. Он известен старинными зданиями колониальной эпохи, в которых расположены офисы и магазины. Там супруги сыграли в уличный крикет, а также встретились с бывшим капитаном сборной Индии по этому виду спорта Сачином Тендулкаром.

Позже принц и принцесса Уэльские проехались по линии Aqua – новейшей ветке метро Мумбаи. Они пообщались с женщинами, работающими в метрополитене, и представителями британских компаний, помогающих развивать транспортную инфраструктуру Индии. Во время встреч также обсуждалась важность общественного транспорта, который способствует снижению загрязнения воздуха и уменьшению пробок.

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Кроме того, Кейт и Уильям встретились с молодыми людьми, участвующими в британской образовательной программе Climate Skills. Она помогает молодежи приобретать знания об изменении климата и практические навыки для реализации экологических инициатив в своих сообществах.

Как отметило издание People, визит супругов в Индию продлится с 16 по 18 ноября. Одним из главных событий станет церемония вручения экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом. Кейт также присоединится к мужу на ряде мероприятий.

Добавим, что в последний раз Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе совершали официальный зарубежный визит четыре года назад. Тогда они посетили Бостон в США, где также проходили мероприятия, связанные с премией Earthshot Prize. В Индию супруги в последний раз приезжали вместе десять лет назад. Во время той поездки они также побывали в Бутане.

А тем временем принц Гарри прибыл в Украину с неоглашенным визитом.