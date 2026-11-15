Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом: появились фото, где побывал принц

О приезде члена королевской семьи сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

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Герцог Сассекский, как основатель Игр Непокоренных, посетил турнир по регби на инвалидных колясках, где пообщался с защитниками, проходящими реабилитацию с помощью спорта. Это его четвертый визит в Украину во время полномасштабной войны.

Помимо спортивного мероприятия, 13–15 ноября принц Гарри побывал на конференции Superhumans War Trauma в Superhumans Center во Львове. Он посетил мероприятие, чтобы поддержать украинских врачей и международных партнеров, работающих в сфере помощи людям с боевыми травмами.

Принц Гарри 13–15 ноября посетил Львов: фото

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Международные партнеры на протяжении многих лет приезжали, чтобы поддержать Украину и поделиться своим опытом. Теперь я понимаю, что роли поменялись. Ведь Украина сейчас переживает такие реалии войны, которых ни одна другая страна раньше не знала. Вы – одно целое, и это единство действительно стоит беречь. Спасибо за ваше время и усилия. Спасибо за ваш опыт. Слава Украине!– сказал принц.

На мероприятии Гарри встретился с врачами и специалистами, работающими с ветеранами. Во время своего выступления британец признался, что впечатлен стойкостью нашего народа.

Недавно Принц Гарри объяснил, почему решил вернуться в Великобританиюпосле нескольких лет жизни в США.