Принц Гаррі приїхав в Україну з неоголошеним візитом: зʼявились фото, де побував принц

Принц Гаррі / Фото ЛОВА
Герцог Сассекський здійснив неанонсований візит до України. Він вирішив особисто підтримати наших ветеранів та військових медиків.
Про приїзд королівської особи повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.
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Герцог Сассекський, як засновник Ігор Нескорених, завітав на турнір з регбі на кріслах колісних, де поспілкувався із захисниками, які проходять реабілітацію через спорт. Це четвертий його візит до України під час повномасштабної війни.
Окрім спортивної події, 13-14 листопада принц Гаррі побував на конференції Superhumans War Trauma у Superhumans Center у Львові. Він завітав на захід, щоб підтримати українських лікарів і міжнародних партнерів, які працюють у сфері допомоги людям із бойовими травмами.
Принц Гаррі 13-15 листопада відвідав Львів: фото
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Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!
На події Гаррі зустрівся з лікарями та фахівцями, які працюють з ветеранами. Під час свого виступу британець зізнався, що вражений стійкістю нашого народу.
Нещодавно принц Гаррі пояснив, чому вирішив повернутися до Великої Британіїпісля кількох років життя у США.
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