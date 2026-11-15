Принц Гаррі приїхав в Україну з неоголошеним візитом: зʼявились фото, де побував принц

Про приїзд королівської особи повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

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Герцог Сассекський, як засновник Ігор Нескорених, завітав на турнір з регбі на кріслах колісних, де поспілкувався із захисниками, які проходять реабілітацію через спорт. Це четвертий його візит до України під час повномасштабної війни.

Окрім спортивної події, 13-14 листопада принц Гаррі побував на конференції Superhumans War Trauma у Superhumans Center у Львові. Він завітав на захід, щоб підтримати українських лікарів і міжнародних партнерів, які працюють у сфері допомоги людям із бойовими травмами.

Принц Гаррі 13-15 листопада відвідав Львів: фото

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Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!– сказав принц.

На події Гаррі зустрівся з лікарями та фахівцями, які працюють з ветеранами. Під час свого виступу британець зізнався, що вражений стійкістю нашого народу.

Нещодавно принц Гаррі пояснив, чому вирішив повернутися до Великої Британіїпісля кількох років життя у США.