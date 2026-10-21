У серпні подружжя спакувало валізи й після шести років життя в Каліфорнії повернулося на батьківщину герцога Сассекського. Що саме підштовхнуло родину до переїзду, принц розповів в інтерв'ю GQ.

Герцог Сассекський зазначив, що рішення не планували роками, але "зірки зійшлися", і вони з Меган Маркл вирішили діяти. Найважливішим рушієм для пари стало майбутнє та навчання їхніх спадкоємців.

Можливість віддати дітей до британської школи багато для мене означає. Я навіть не усвідомлював, наскільки це важливо для мене. Вони вже два тижні ходять на заняття, їм шалено подобається, і це зовсім інший досвід,

– поділився принц Гаррі.

Він додав, що нічого не має проти американських шкіл, але вважає: дітям у 5 і 7 років дуже корисно пожити в іншій країні та пізнати нову культуру.

Не менш важливою для принца стала можливість возз'єднатися з близькими. Тепер родина живе поруч із друзями дитинства Гаррі, а їхні малюки безперервно влаштовують спільні ігри, що суттєво полегшує переїзд.

Приємно бути поруч із родиною та друзями. Я вже шість років жив далеко і міг приїжджати лише на кілька днів. Тепер я хочу показати дітям місця свого дитинства й дати їм змогу пережити хоча б частину того, що пережив сам, – радше хорошого, ніж поганого,

– додав герцог.

Інтерв'ю з принцом Гаррі: дивіться відео онлайн

До слова, раніше принц Гаррі відверто поділився спогадами про депресивний стан, який накрив його одразу після переїзду з королівства шість років тому.