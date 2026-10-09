Як повідомляє BBC, герцог Сассекський поділився цими спогадами у спільному з нейробіологинею Мері-Френсіс О'Коннор курсі для платформи MasterClass. Він присвячений переживанню втрати та відновленню після неї.

Що Гаррі розповів про свій стан у Канаді

Гаррі пригадав перебування в Канаді у 2019 році, коли вони з Меган взяли шеститижневу перерву від королівських обов'язків. За його словами, саме тоді, опинившись далеко від звичного стресу, він відчув погіршення свого стану.

За словами Гаррі, зміни він відчув уже за два-три дні. Свій стан герцог описав як різкий спад після тривалого життя в напрузі. Йому здавалося, що без стресу й адреналіну мозок не може працювати як раніше, а звичайні домашні справи стали складними.

Здавалося, мені потрібен був стрес, щоб отримувати адреналін і змушувати мозок працювати, адже я став безпорадним у побуті. Я фактично впав у депресію приблизно на два тижні й відчував, що не можу функціонувати без адреналіну,

– розповів Гаррі.

Принц Гаррі / Getty Images

Як принц переживав втрату матері

Під час тієї ж розмови Гаррі повернувся до спогадів про принцесу Діану. Він зізнався, що роками відчував провину, коли дозволяв собі радіти без неї. Ніби щастя означало, що він уже недостатньо сумує за матір'ю.

Я відчував, що маю сумувати та бути емоційно заціпенілим, щоб довести їй, що сумую за нею,

– пояснив принц.

Принц Гаррі з мамою Діаною в дитинстві / Getty Images

Гаррі також розповів, що двічі вирушав на війну у свої двадцять із чимось років, сподіваючись утекти від власних почуттів. Проте, за його словами, служба в Афганістані не допомогла залишити горе позаду.

У розмові йшлося і про його теперішню родину. Герцог поділився правилом, якого намагається дотримуватися: не проводити далеко від дружини та дітей понад десять днів.

Нагадаємо, що герцог Сассекський здійснив свій перший світський вихід після несподіваного повернення до Великої Британії та шести років життя у США.

