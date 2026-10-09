Об этом сообщает BBC: герцог Сассекский поделился этими воспоминаниями в совместном с нейробиологом Мэри-Фрэнсис О'Коннор курсе для платформы MasterClass. Курс посвящен переживанию утраты и восстановлению после нее.

Что Гарри рассказал о своем состоянии в Канаде

Гарри вспомнил пребывание в Канаде в 2019 году, когда они с Меган взяли шестинедельный перерыв от королевских обязанностей. По его словам, именно тогда, оказавшись вдали от привычного стресса, он почувствовал ухудшение своего состояния.

По словам Гарри, изменения он почувствовал уже через два-три дня. Свое состояние герцог описал как резкий спад после длительной жизни в напряжении. Ему казалось, что без стресса и адреналина мозг не может работать как раньше, а обычные домашние дела стали сложными.

Казалось, мне нужен был стресс, чтобы получать адреналин и заставлять мозг работать, ведь я стал беспомощным в быту. Я фактически впал в депрессию примерно на две недели и чувствовал, что не могу функционировать без адреналина,

– рассказал Гарри.

Принц Гарри / Getty Images

Как принц переживал утрату матери

Во время того же разговора Гарри вернулся к воспоминаниям о принцессе Диане. Он признался, что годами испытывал чувство вины, когда позволял себе радоваться без нее. Как будто счастье означало, что он уже недостаточно скучает по матери.

Я чувствовал, что должен скорбеть и быть эмоционально ошеломленным, чтобы доказать ей, что скучаю по ней,

– пояснил принц.

Принц Гарри с мамой Дианой в детстве / Getty Images

Гарри также рассказал, что дважды отправлялся на войну в свои двадцать с чем-то лет, надеясь сбежать от собственных чувств. Однако, по его словам, служба в Афганистане не помогла оставить горе позади.

В разговоре речь шла и о его нынешней семье. Герцог поделился правилом, которого старается придерживаться: не проводить вдали от жены и детей более десяти дней.

Напомним, что герцог Сассекский совершил свой первый светский выход после неожиданного возвращения в Великобританию спустя шесть лет жизни в США.

