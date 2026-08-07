Елегантний образ для гості весілля: Клаудія Шиффер показала сукню у трендовому кольорі

Пошук ідеального вбрання на весілля до подруги чи колеги – це завжди виклик, адже хочеться мати вишуканий та стильний вигляд й водночас не затьмарити наречену. Якщо ви досі вагаєтеся, який аутфіт обрати для урочистої події, варто звернути увагу на новий допис супермоделі 90-х Клаудії Шиффер.

Легендарна манекенниця поділилася у своєму інстаграмі серією світлин, на яких показала елегантний та продуманий до дрібниць образ. Сама Шиффер лаконічно підписала кадр так: "Ідеальна сукня для гості весілля", обравши вбрання у глибокому, насиченому темно-бірюзовому відтінку (sea green), який зараз перебуває на піку популярності.

Основою її елегантного аутфіту стала струмениста сукня до підлоги, виконана з невагомого напівпрозорого шифону. Модель має тонкі золотисті бретелі-ланцюжки та ліф прямого крою з драпіруванням. Легка багатошарова спідниця прикрашена делікатними воланами з боків, які додають руху та граційності під час ходьби.



Клаудія Шиффер показала образ на весілля / фото з інстаграму

Окремої уваги заслуговують аксесуари, якими Клаудія доповнила свій весільний лук. Зірка зробила ставку на актуальну морську тематику та стилістику бохо-шик, яка зараз завоювала світові подіуми. Вона підкреслила талію золотистим поясом-ланцюжком із китицею, а на шию одягла вишукану підвіску у формі листка. Образ довершили тонкі браслети, золота каблучка та темні сонцезахисні окуляри у вінтажному стилі.



Стильні аксесуари на літо від Клаудії Шиффер / фото з інстаграму

Ще одним яскравим акцентом у руках манекенниці став вечірній клатч у формі фактурної мушлі з рожевого прозорого скла чи смоли з золотою застібкою. Таке поєднання масивних металевих деталей теплого золотого відтінку із прозорими морськими текстурами створює неймовірно гармонійний ансамбль.



Легка літня сукня у трендовому кольорі / фото з інстаграму

Цим образом супермодель довела, що весільний дрес-код для гостей зовсім не обов'язково має бути нудним чи дуже строгим. Поєднання правильного відтінку тканини, вільного силуету та акцентних ювелірних деталей дає змогу створити бездоганний аутфіт, який запам'ятається усім.

Більш стриманий, але також елегантний образ нещодавно показала королева Іспанії і його також можна взяти на замітку, готуючись до весілля подружки.