Вечірня поява іспанської королівської родини в палаці Марівент на Майорці знову звернула увагу на те, як дрібна деталь може зібрати весь образ, пише WWD. Цього разу спільним стилістичним кодом стали золоті акценти у взутті, але кожен із членів родини прочитав їх по-своєму.

Королева Летіція вийшла у білій сукні міді в смужку від Sybilla з рукавами до ліктя та напівпрозорим смугастим ефектом. До нового для себе образу вона додала знайомі золоті сандалі Aquazzura, які вже не раз з'являлися в її гардеробі.



Модні босоніжки королеви Іспанії / Getty Images

Йдеться про модель Aquazzura Sundance Sandal 50 вартістю 850 доларів. Вона зроблена в Італії зі світло-золотої дзеркальної шкіри, має делікатні ремінці, 5-сантиметрові квадратні підбори і підошву кольору пудрової троянди. Серед помітних деталей – пряжка золотого тону, шкіряна підкладка та тиснений логотип Aquazzura на устілці.



Модне взуття королеви Летиції від Aquazzura / фото з інстаграму

Принцеса Леонор підтримала цю ж золоту лінію, але обрала інший силует – низькі сандалі Sézane Rosa зі гладкої плетеної золотої шкіри. Їхній стриманий дизайн із тонкими ремінцями та комфортними підборами зробив образ більш легким і невимушеним.

Принцеса Софія пішла ще простішим шляхом і обрала пласку пару Pedro Garcia Biddy з ламінованої шкіри в золотій наппі. Модель має перехресні ремінці, круглий носок і slingback-ремінець, а її роздрібна ціна становить 525 доларів.

Королева Летиція у білій сукні з доньками: дивіться відео

Королева Софія, своєю чергою, залишилася в більш класичному форматі – вона обрала човники з kitten heel, мигдалеподібним носком і легким металевим золотим фінішем. У підсумку сімейний вихід мав цілісний, але не одноманітний вигляд.

Чому саме золоте взуття так добре працює в літніх образах?

У випадку Летіції золотий металік уже давно не має надмірного декоративного підтексту. Навпаки, він працює як спосіб додати світла стриманому силуету й водночас не втратити відчуття зібраності.

Саме тому королева не раз поверталася до моделей Aquazzura – серед її улюблених пар були також Bow Tie Pump 50 із kitten heel та Gatsby Sling 75. Таке взуття добре вписується в її сучасний і практичний стиль, де комфорт не суперечить елегантності.

Не оминули ми й образ 20-річної принцеси Леонор, яка вибрала модний тай-дай стиль.