Інвестиція на всі сезони: 3 кольори сумок, які завжди актуальні

Оновлення гардероба щосезону вимагає чималих ресурсів, особливо, коли ви постійно прагнете підігнати його під актуальні тренди. Проте існують аксесуари, які здатні залишатися актуальними роками незалежно від мінливих трендів. Таким аксесуаром є сумка.

Редакція 24 Каналу зібрала три універсальні відтінки сумок, які стануть безпрограшною основою вашої колекції на будь-яку пору року. Повірте, ці моделі можна легко носити взимку, комбінувати з весняними та літніми речами, та міксувати з осінніми.

Шоколадний колір сумки

Першим беззаперечним фаворитом є насичений шоколадний або глибокий коньячний колір. На відміну від звичного чорного, який влітку може мати трохи важкий вигляд, теплі коричневі тони додають образу м'якості та навіть візуально роблять його дорогим. Така сумка однаково гармонійно поєднується з легкими лляними сукнями, бежевими тренчами та об'ємними зимовими пальтами.



Шоколадні сумки завжди актуальні / фото з інстаграму

Cумка молочного кольору

Другою вічною класикою залишається молочний відтінок або крем-брюле. Багато хто побоюється світлих сумок через їхню здатність швидко бруднитися. Але вам все-таки варто звернути на них увагу. Саме палітра вишуканого білого надає вигляду свіжості та особливої елегантності. Молочний аксесуар легко вписується як у світлі весняні комплекти, так і в монохромні осінні луки з затишним трикотажем. Такий варіант значно цікавіший за білосніжні варіанти або за світло-бежеві.



Універсальна сумка молочного кольору / фото з інстаграму

Бордова сумка

Замикає трійку базових рішень глибокий бордовий відтінок, який стилісти часто називають "новим чорним". Цей колір працює як універсальний акцент: він не перевантажує загальну гаму, але додає шляхетності й глибини. Бордова сумка однаково підходить і до класичних костюмів зі штанами, і до деніму, і до вечірніх суконь, залишаючись актуальною з року в рік.



Сумка кольору бургунді / фото з інстаграму

Колір – це важлива частина будь-якого образу. Тому ловіть також 5 базових кольорів одягу, які майже ніколи не виходять з моди.