Редакция 24 Канала подобрала три универсальных оттенка сумок, которые станут беспроигрышной основой вашей коллекции на любое время года. Поверьте, эти модели можно легко носить зимой, сочетать с весенними и летними вещами, а также миксовать с осенними.

Шоколадный цвет сумки

Первым бесспорным фаворитом является насыщенный шоколадный или глубокий коньячный цвет. В отличие от привычного черного, который летом может выглядеть немного тяжело, теплые коричневые тона придают образу мягкости и даже визуально делают его дороже. Такая сумка одинаково гармонично сочетается с легкими льняными платьями, бежевыми тренчами и объемными зимними пальто.



Шоколадные сумки всегда актуальны / фото из инстаграма

Сумка молочного цвета

Второй вечной классикой остается молочный оттенок или крем-брюле. Многие опасаются светлых сумок из-за их склонности быстро пачкаться. Но вам все же стоит обратить на них внимание. Именно палитра изысканного белого придает образу свежести и особой элегантности. Аксессуар молочного цвета легко вписывается как в светлые весенние комплекты, так и в монохромные осенние образы с уютным трикотажем. Такой вариант гораздо интереснее белоснежных или светло-бежевых моделей.

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Универсальная сумка молочного цвета / фото из инстаграма

Бордовая сумка

Замыкает тройку базовых решений глубокий бордовый оттенок, который стилисты часто называют "новым черным". Этот цвет работает как универсальный акцент: он не перегружает общую гамму, но придает благородства и глубины. Бордовая сумка одинаково подходит и к классическим костюмам с брюками, и к джинсам, и к вечерним платьям, оставаясь актуальной из года в год.



Сумка цвета бургунди / фото из инстаграма

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