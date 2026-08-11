А чтобы они оставались актуальными не один сезон, делайте ставку не только на трендовые оттенки, но и на классические цвета, которые не выходят из моды. В "Люксах" назвали пять цветов, которые станут отличной основой летнего гардероба. Они легко сочетаются друг с другом, выглядят стильно и будут оставаться актуальными из года в год.

Так, черный остается актуальным в любое время года, и лето – не исключение. Он придает образу сдержанность и элегантность и прекрасно сочетается практически с любыми аксессуарами.

Стильный образ в черном цвете / Фото из инстаграма Ingrid Fagerli Edvinsen

Нежный маслянисто-желтый оттенок уже несколько сезонов подряд остается среди фаворитов модниц. Он выглядит свежо и современно, но при этом не кажется слишком ярким. Особенно удачно этот цвет раскрывается в сочетании с белым, шоколадным оттенком и денимом.

Стильный образ масляно-желтого цвета / Фото из инстаграма Aïda BADJI

Белый традиционно считается одним из главных летних цветов. Он ассоциируется с отдыхом, солнцем и легкостью, поэтому вещи в этом оттенке прекрасно вписываются в сезонный гардероб. Белые платья, рубашки, льняные брюки и юбки из хлопкового поплина помогут создать уместный образ как для прогулки по городу, так и для отдыха у моря.

Стильный белый образ / Фото из инстаграма Monikh

Теплый коричневый оттенок может стать прекрасной альтернативой привычному черному. Он выглядит мягче и легко сочетается с другими нейтральными цветами, а еще – придает образам глубину и делает их более интересными.

Летний образ в коричневом цвете / Фото из инстаграма Hannah Lewis

В свою очередь, хаки давно перестал восприниматься исключительно как оттенок милитари и постепенно превратился в универсальный нейтральный оттенок. Он хорошо сочетается с белым, черным, бежевым и коричневым, поэтому вещи цвета хаки легко вписать в летний гардероб и с их помощью можно создать немало стильных образов.

Стильный образ цвета хаки / Фото из инстаграма Liv Madeline

Правильно подобранная цветовая палитра – это уже половина успеха при создании летних образов. Если же дополнить ее универсальными базовыми вещами, которые легко сочетаются друг с другом, можно значительно упростить ежедневный выбор наряда.