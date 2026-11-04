Глянцевий блиск і сила пасом: експерти розповіли про миття волосся по-корейськи

Справжнє перевтілення волосся починається не з довжини, а з уваги до шкіри голови, що у східній естетиці краси вважається непорушним правилом. Корейська б'юті-рутина пропонує поглянути на звичне миття не як на механічну гігієну, а як на повноцінний ритуал відновлення та профілактики.

Корейський підхід до очищення базується на простій істині: здорова шкіра голови є єдиним надійним фундаментом для густого та сяйнистого волосся. На відміну від звичних західних методів, орієнтованих лише на видалення бруду, K-beauty перетворює миття волосся на глибокий доглядовий спа-сеанс, пише Vogue.

Дерматологиня Клер Чанг наголошує, що дбати про прикореневу зону потрібно щодня, а не лише тоді, коли з'являються лупа чи подразнення. Скальп старіє, страждає від сухості чи надлишку себуму точнісінько так само, як і обличчя, тому потребує аналогічного балансу та заспокоєння.

Сучасні східні засоби містять передові активи: саліцилову кислоту, ніацинамід, центелу, пантенол та екзосоми поруч із традиційним чорним кунжутом чи рисовою водою. Окрему увагу привертає спеціальний оцет для волосся, який наносять безпосередньо на шкіру голови після шампуню для регуляції жирності та свіжості.



Як доглядати волосся за корейською філософією / Magnific

Класичний східний протокол догляду складається з кількох послідовних етапів:

Ексфоліація та підготовка: періодичне використання пілінгу перед миттям допомагає звільнити пори від залишків стайлінгу та ороговілих клітин.

періодичне використання пілінгу перед миттям допомагає звільнити пори від залишків стайлінгу та ороговілих клітин. Таргетне очищення: шампунь підбирають суто під стан шкіри голови, збивають у м'яку піну теплою водою та масажують спеціальною силіконовою щіткою щонайменше хвилину.

шампунь підбирають суто під стан шкіри голови, збивають у м'яку піну теплою водою та масажують спеціальною силіконовою щіткою щонайменше хвилину. Кондиціонування та живлення: зволожувальні бальзами або маски розподіляють від середини довжини до кінчиків, уникаючи коріння, щоб запобігти обтяженню.

зволожувальні бальзами або маски розподіляють від середини довжини до кінчиків, уникаючи коріння, щоб запобігти обтяженню. Незмивний догляд: фінальним штрихом слугує тонік або сироватка для скальпу, що підтримує гідроліпідний бар'єр.

Якщо багатоетапний ритуал здається надто складним, експертка Сара Чунг Парк радить почати з базової тріади: якісного терапевтичного шампуню, живильної маски та ретельного просушування прикореневої зони без перегріву.

Здорове сяйво народжується з усвідомленої турботи, тож подаруйте своїм пасмам цей затишний ритуал і насолоджуйтеся бездоганною гладкістю щодня. До речі, корейська філософія догляду за волоссям перегукується з модним сьогодні трендом скініфікації, про який 24 Канал писав раніше.