Блеск и сила волос: эксперты рассказали о корейском способе мытья волос

Как мыть волосы по-корейски / Magnific
Настоящее преображение волос начинается не с длины, а с ухода за кожей головы, что в восточной эстетике красоты считается незыблемым правилом. Корейская бьюти-рутина предлагает взглянуть на привычное мытье головы не как на механическую гигиену, а как на полноценный ритуал восстановления и профилактики.
Корейский подход к очищению основан на простой истине: здоровая кожа головы – единственная надежная основа для густых и сияющих волос. В отличие от привычных западных методов, ориентированных исключительно на удаление грязи, K-beauty превращает мытье волос в глубокий ухаживающий спа-сеанс, пишет Vogue.
Дерматолог Клэр Чанг подчеркивает, что ухаживать за зоной у корней нужно ежедневно, а не только тогда, когда появляются перхоть или раздражение. Кожа головы стареет, страдает от сухости или избытка себума точно так же, как и кожа лица, поэтому нуждается в аналогичном балансе и успокоении.
Современные восточные средства содержат передовые активные ингредиенты: салициловую кислоту, ниацинамид, центеллу, пантенол и экзосомы наряду с традиционным черным кунжутом или рисовой водой. Особое внимание привлекает специальный уксус для волос, который наносят непосредственно на кожу головы после шампуня для регулирования жирности и придания свежести.
Классический восточный протокол ухода состоит из нескольких последовательных этапов:
- Эксфолиация и подготовка: периодическое использование пилинга перед мытьем помогает очистить поры от остатков стайлинга и ороговевших клеток.
- Целевое очищение: шампунь подбирают исключительно под состояние кожи головы, взбивают в мягкую пену теплой водой и массируют специальной силиконовой щеткой не менее минуты.
- Кондиционирование и питание: увлажняющие бальзамы или маски наносят от середины длины до кончиков, избегая корней, чтобы не утяжелять волосы.
- Несмываемый уход: финальным штрихом служит тоник или сыворотка для кожи головы, поддерживающая гидролипидный барьер.
Если многоэтапный ритуал кажется слишком сложным, эксперт Сара Чунг Парк советует начать с базовой триады: качественного лечебного шампуня, питательной маски и тщательной сушки прикорневой зоны без перегрева.
Здоровое сияние рождается от осознанной заботы, поэтому подарите своим прядям этот уютный ритуал и наслаждайтесь безупречной гладкостью каждый день. Кстати, корейская философия ухода за волосами перекликается с сегодняшним модным трендом скинификации, о котором 24 Канал писал ранее.
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