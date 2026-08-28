Пасують жінкам будь-якого віку: ці штани будуть у тренді восени 2026

Коричневі штани стануть одним із головних трендів осені 2026 року. Це бездоганний вибір для модниць будь-якого віку. Бо їх легко стилізувати буквально з усім й відчувати себе на висоті.

Особливо варто придивитися до укорочених моделей – вони поєднують актуальний осінній колір із легким фасоном і пасують жінкам різного віку. Модне видання VOGUE розповіло, які моделі обирати та з чим їх носити цього сезону.

Восени 2026 варто звернути увагу не лише на класичні довгі моделі, а й на укорочені штани, які закінчуються біля щиколотки. Особливо актуальними будуть відтінки від світлої карамелі до насиченого шоколадного. Для теплої погоди підійдуть моделі з льону, бавовни та сатину, а коли стане прохолодніше, варто обирати замшеві або вовняні штани.

Образ з коричневими штанами / Фото з Pinterest

Як носити коричневі штани восени 2026?

Укорочені коричневі штани легко вписати у повсякденний гардероб. Наприклад, класичні костюмні моделі з високою талією можна поєднати з короткою курткою з коміром-стійкою та шкіряними балетками або сатиновими кросівками. Такий образ підійде для прогулянки, роботи чи зустрічі з друзями.

Куртка з коміром-стійкою / Фото з Pinterest

Якщо хочеться більш класичного та стриманого образу, зверніть увагу на широкі замшеві штани. Їх можна носити із сорочкою, заправленою всередину, а доповнити образ лоферами або ботильйонами на невисоких підборах. Також замшеві штани можна стилізувати і зі светрами.

Образ з замшевими штанами / Фото Emily Lafitte Wolanin

Для холодної погоди підійдуть теплі вовняні штани. Їх можна поєднувати зі светрами оверсайз, кардиганами або пуловерами на блискавці.

Коричневі вовняні штани / Фото з Pinterest

Раніше ми також розповідали про трендове взуття на осінь 2026.