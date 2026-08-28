Особенно стоит обратить внимание на укороченные модели – они сочетают актуальный осенний цвет с легким фасоном и подходят женщинам разного возраста. Модное издание VOGUE рассказало, какие модели выбирать и с чем их носить в этом сезоне.

Осенью 2026 года стоит обратить внимание не только на классические длинные модели, но и на укороченные брюки, заканчивающиеся у лодыжки. Особенно актуальными будут оттенки от светлой карамели до насыщенного шоколадного. Для теплой погоды подойдут модели из льна, хлопка и сатина, а когда станет прохладнее, стоит выбирать замшевые или шерстяные брюки.

Образ с коричневыми брюками / Фото с Pinterest

Как носить коричневые брюки осенью 2026 года?

Укороченные коричневые брюки легко вписать в повседневный гардероб. Например, классические костюмные модели с высокой талией можно сочетать с короткими куртками со стойкой и кожаными балетками или сатиновыми кроссовками. Такой образ подойдет для прогулки, работы или встречи с друзьями.

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Куртка со стойкой / Фото с Pinterest

Если хочется более классического и сдержанного образа, обратите внимание на широкие замшевые брюки. Их можно носить с рубашкой, заправленной внутрь, а дополнить образ лоферами или ботильонами на невысоком каблуке. Также замшевые брюки можно стилизовать и со свитерами.

Образ с замшевыми брюками / Фото Emily Lafitte Wolanin

Для холодной погоды подойдут теплые шерстяные брюки. Их можно сочетать со свитерами оверсайз, кардиганами или пуловерами на молнии.

Коричневые шерстяные брюки / Фото с Pinterest

Ранее мы также рассказывали о модной обуви на осень 2026 года.