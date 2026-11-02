Гігантська кривава рука: королева епатажу Гайді Клум вчергове приголомшила костюмом на Геловін

Супермоделі Гайді Клум остаточно можна вручати титул королеви Геловіну. Перевершити її у виборі костюма просто нереально. І вона це вчергове довела, представивши свій моторошний костюм у День усіх святих.

Минулого року зірка приголомшила шанувальників міфічним образом Медузи зі зміями, проте цього разу її фантазія сягнула абсолютно нового рівня. На святковій вечірці в Нью-Йорку супермодель з'явилася у вигляді гігантської реалістичної копії власної руки, пише Vogue.

Ідея створити настільки химерний образ з'явилася у зірки ще рік тому. Вона прагнула взяти звичну частину тіла, яку кожна людина бачить щодня, і перетворити її на монументальний арт-об'єкт.



Гайді Клум у костюмі руки на Геловін-2026 / Фото з інстаграму heidiklum

Втілити сміливий задум допоміг дизайнер спецефектів Майк Маріно та його команда ProRenFX. Майстри використали точні 3D-скани тіла зірки, щоб бездоганно передати анатомію, рельєфні вени, м'язи та мікротекстуру шкіри.

Гайді Клум на Геловін-2026 у вигляді кривавої руки: дивіться відео

Особливої автентичності образу додали знакові акценти самої моделі. Творці костюма з ювелірною точністю повторили її заручальний перстень, обручку та навіть мініатюрне татуювання на пальці.



Як створювали костюм Гайді Клум на Геловін-2026 / Фото з інстаграму voguejapan

Цей вихід став знаковим, адже Гайді відзначила 25-ту річницю своєї знаменитої вечірки Heidiween у ресторані Cathédrale. Сміливість супермоделі надихає не боятися креативу та впевнено експериментувати із власним стилем. До речі, попри те, що Геловін вже пройшов, це не привід відмовляти собі в "моторошному" та стильному манікюрі у стилі цього свята.