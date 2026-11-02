Гигантская окровавленная рука: королева эпатажа Хайди Клум в очередной раз поразила костюмом на Хэллоуин

В прошлом году звезда поразила поклонников мифическим образом Медузы со змеями, однако на этот раз ее фантазия достигла совершенно нового уровня. На праздничной вечеринке в Нью-Йорке супермодель появилась в образе гигантской реалистичной копии собственной руки, пишет Vogue.

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Идея создать столь причудливый образ пришла к звезде еще год назад. Она стремилась взять привычную часть тела, которую человек видит каждый день, и превратить ее в монументальный арт-объект.

Хайди Клум в костюме руки на Хэллоуин-2026 / Фото из инстаграма heidiklum

Воплотить смелый замысел помог дизайнер спецэффектов Майк Марино и его команда ProRenFX. Мастера использовали точные 3D-сканы тела звезды, чтобы безупречно передать анатомию, рельефные вены, мышцы и микротекстуру кожи.

Хайди Клум на Хэллоуин-2026 в образе кровавой руки: смотрите видео

Особую аутентичность образу придали знаковые акценты самой модели. Создатели костюма с ювелирной точностью повторили ее помолвочное и обручальное кольца и даже миниатюрную татуировку на пальце.

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Как создавали костюм Хайди Клум на Хэллоуин-2026 / Фото из инстаграма voguejapan

Этот выход стал знаковым, ведь Хайди отметила 25-ю годовщину своей знаменитой вечеринки Heidiween в ресторане Cathédrale. Смелость супермодели вдохновляет не бояться креатива и смело экспериментировать со своим стилем. Кстати, несмотря на то, что Хэллоуин уже прошел, это не повод отказывать себе в "жутком" и стильном маникюре в духе этого праздника.