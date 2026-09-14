Зі спідницями, шортами й навіть сукнями: як стильно носити ковбойські чоботи восени

Ковбойські чоботи залишаються одним із помітних трендів осені 2026 року. Водночас їх необов'язково стилізувати у повністю вестерн-образах – таке взуття легко вписати у звичний гардероб і поєднувати з базовими речами, джинсами, сукнями та спідницями.

Тож якщо ви вже придивляєтеся до ковбойських чобіт, але не знаєте, з чим їх носити восени, варіантів насправді чимало. Про вдалі поєднання розповіло видання Marie Claire.

З широкими джинсами та базовими речами

Чорні ковбойські чоботи легко вписати у звичний гардероб. Проста футболка, об'ємний жакет і широкі джинси створять невимушений повсякденний образ. Футболку можна замінити сорочкою на ґудзиках. Джинси варто обирати такої довжини, щоб їхні штанини закінчувалися трохи вище халяви – так чоботи залишатимуться помітними.

При цьому джинси не обов'язково носити поверх чобіт – штани можна заправити всередину. Такий прийом свого часу часто використовувала принцеса Діана. Жакет у гусячу лапку та трикотажна водолазка добре доповнять таке поєднання.

Образ з ковбойками / Фото з Pinterest

З максісукнею

Ковбойські чоботи чудово пасують і до жіночних образів. Поєднання легкої сукні максі та шкіряної куртки допоможе створити цікавий образ.

Образ із максісукнею / Фото Saige Peterson Toohey

Із сукнею-жакетом

Ковбойські чоботи добре виглядатимуть із приталеною сукнею-жакетом. Доповнити такий образ можна шкіряною сумкою, яка додасть йому виразності.

Сукня-жакет / Фото з Pinterest

З короткою спідницею

Якщо погода дозволяє, ковбойські чоботи матимуть стильний вигляд із короткою спідницею. Вона відкриває ноги та залишає взуття головним акцентом образу. Об'ємна куртка тут врівноважить силует.



Образ із ковбойськими чоботами / Фото Taïna Cassagnes

З кардиганом і спідницею

Вкорочений кардиган добре поєднується з ковбойськими чоботами та спідницею міді або максі. Такий комплект має жіночний вигляд, а взуття додає йому характерного ковбойського настрою.

Образ із кардиганом і ковбойськими чоботами / Фото з інстаграм-сторінки ASHLEE RADOSTA

З бермудами

Бермуди не обов'язково відкладати до наступного літа. У поєднанні з ковбойськими чоботами, футболкою та піджаком або двобортним пальтом вони доречно виглядають і восени.

Образ з бермудами та ковбойськими чоботами / Фото з Pinterest

До речі, восени ковбойські чоботи особливо вдало виглядатимуть у теплій кольоровій гамі. Коричневі, чорні, карамельні та мідні відтінки легко поєднати між собою в одному образі.

А якщо хочеться оновити не лише взуття, а й джинси, радимо звернути увагу на наш матеріал про те, джинси якого кольору варто купити восени 2026 року.