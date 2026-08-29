З чим носити кросівки: 6 стильних поєднань на кожен день
Кросівки залишаються одним із найуніверсальніших варіантів взуття на щодень. Головне – знати, з якими речами їх поєднувати та як правильно розставити акценти.
Видання про моду WhoWhatWear розповіло, як стилізувати кросівки цього сезону, щоб виглядати актуально. Про шість трендових поєднань на кожен день – дивіться далі в матеріалі.
Спортивні шорти
Спортивні шорти чудово виглядають з кросівками, особливо якщо хочеться створити невимушений образ. Обирайте моделі з ретросмужками, сатинової тканини або яскравих кольорів. Доповнити комплект можна простою футболкою, майкою, сорочкою, чи лонгслівом.
Сукня бебі-дол
Також модниці полюбляють поєднувати милі та грайливі сукні бебі-дол зі спортивними кросівками в ретростилі. Контраст жіночної сукні та більш масивного або спортивного взуття робить образ цікавим і актуальним. Щоб такий look не виглядав перевантаженим, яскраву сукню краще доповнювати простим взуттям і мінімумом аксесуарів. А зі стриманим вбранням можна дозволити собі більш помітні акценти.
Штани оливкового кольору
До штанів оливкового кольору цього сезону варто придивитися тим, хто любить комфортні повсякденні образи. Особливо добре з кросівками виглядають вільні моделі карго. Їх можна носити з ретрокросівками, базовою футболкою та сорочкою або легкою курткою. У результаті виходить простий образ, який не потребує зайвих деталей.
Вільні джинси
Вільні джинси – ще одна безпрограшна пара для кросівок. Прямі або широкі моделі добре поєднуються як із масивним взуттям, так і з більш акуратними кросівками на тонкій підошві. Якщо джинси мають вільний крій, верх можна залишити простим: базова футболка, топ або сорочка допоможуть зберегти пропорції образу.
Шорти-бермуди
Шорти-бермуди теж гарно поєднуються із кросівками. Їх можна стилізувати з футболкою або топом, а зверху додати вільну сорочку. У прохолоднішу погоду замість легкої футболки можна обрати об'ємний светр.
Сатинова спідниця
Сатинова спідниця не обов'язково має бути частиною вечірнього образу. З кросівками її легко адаптувати для повсякденного гардероба. Найкраще тут працюють кросівки на тонкій підошві, які врівноважують жіночний силует спідниці. Доповнити образ можна простою футболкою, топом або вільною сорочкою – так він матиме невимушений, але стильний вигляд.
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