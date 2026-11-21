Співачка Дуа Ліпа показала актуальний зимовий верхній одяг. Днями артистка з'явилась на публіці в новинці від лондонського бренду Charlotte Simone.

Виконавиця обрала для себе вкорочену модель з об'ємним хутряним коміром і пухнастими манжетами, пише видання Vogue. Свій образ зірка доповнила блакитними вицвілими джинсами Didy бренду Icon Denim та лаконічною чорною сумкою Madison від Bottega Veneta.

Дуа Ліпа показала модну куртку на зиму

Головне правило стилізації такого акцентного верхнього одягу полягає в простоті решти речей. Завдяки виразній фактурі хутра куртка не потребує складних комбінацій і бездоганно пасує до базового джемпера чи класичного деніму.

Яку зимову куртку одягнула Дуа Ліпа / Фото з інстаграму @dualipa

Лондонська марка Charlotte Simone, заснована дизайнеркою Шарлоттою Сімон Бічем, уже майже десять років створює речі в стилі Пенні Лейн зі штучного хутра. Бренд шиє колекції невеликими лімітованими тиражами заради якості та довговічності, тому пальта розкуповують миттєво, а серед їхніх прихильниць опинилися: Тейлор Свіфт, Джіджі Гадід, Charli XCX та Ліла Мосс.

Що цікаво, Дуа Ліпа постійно інтегрує моделі марки у щоденні виходи. Зокрема, нещодавно вона поєднала синьо-чорну куртку Lila із черевиками Chrome Hearts, масивними окулярами та сумкою Chanel.

Пухнасте оздоблення стало головною фактурою холодного періоду, через що модниці все частіше замінюють звичні класичні речі на пальта та дублянки з масивними лацканами й манжетами. Такий акцентний одяг однаково вдало комбінується як із базовими прямими джинсами, так і зі суворими штанами для ділових зустрічей.