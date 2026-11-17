Верхній одяг із хутряними деталями стрімко витісняє традиційні фасони в образах світових модниць наприкінці осені 2026 року, повідомляє видання Cosmopolitan. Акцентні пальта з хутром на лацканах і рукавах надійно зберігають тепло та водночас мають неймовірний вигляд.

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Стильний верхній одяг на зиму

Стилістки сміливо комбінують такі моделі як із базовими прямими джинсами й ботильйонами, так і з мініспідницями та високими чоботами. Для стриманих ділових виходів пальта з хутряними деталями бездоганно пасують до прямих класичних штанів.

Стильне пальто на зиму 2027 / Фото з інстаграму @ocean_wom

Що цікаво, цей верхній одяг не має жорстких рамок щодо крою. Зокрема, популярними є як вкорочені дублянки, так і розкішні пальта довжини максі. Базою слугує замша, вовна, екошкіра або шляхетний оксамит, а хутряне оздоблення варіюється від стриманого короткого до пухнастого вінтажного ворсу.

Образ з дублянкою на кінець осені – початок зими / Фото з інстаграму @julya_furs

Хутряний декор загалом став ключовою фактурою холодного періоду. На головних подіумах чітко закріпилися три фаворити класичного верхнього одягу: зухвалі вкорочені фасони, бездоганна довжина міді та драматичні ультрадовгі максі.