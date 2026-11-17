Верхняя одежда с меховыми деталями стремительно вытесняет традиционные фасоны в образах мировых модниц в конце осени 2026 года, сообщает издание Cosmopolitan. Акцентные пальто с мехом на лацканах и рукавах надежно сохраняют тепло и при этом выглядят потрясающе.

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Стильная верхняя одежда на зиму

Стилисты смело сочетают такие модели как с базовыми прямыми джинсами и ботильонами, так и с мини-юбками и высокими сапогами. Для сдержанных деловых образов пальто с меховыми деталями безупречно сочетаются с прямыми классическими штанами.

Стильное пальто на зиму 2027 / Фото из инстаграма @ocean_wom

Что интересно, эта верхняя одежда не имеет жестких рамок в отношении кроя. В частности, популярны как укороченные дубленки, так и роскошные пальто длины макси. В качестве основы выступают замша, шерсть, экокожа или благородный бархат, а меховая отделка варьируется от сдержанной короткой до пушистой винтажной шерсти.

Образ с дублянкой на конец осени – начало зимы / Фото из инстаграма @julya_furs

Меховой декор в целом стал ключевой фактурой холодного периода. На главных подиумах четко закрепились три фаворита классической верхней одежды: дерзкие укороченные фасоны, безупречная длина миди и драматичные ультрадлинные макси.