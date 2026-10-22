В новом холодном сезоне дизайнеры разделились на три лагеря и предложили свежий взгляд на классическую верхнюю одежду, пишет Vogue. На главных подиумах четко обозначились три фаворита: дерзкие укороченные фасоны, безупречная длина миди и драматичные ультрадлинные макси.

Короткое пальто на осень и зиму

Укороченные пальто стали изысканной альтернативой жакетам благодаря компактным силуэтам от таких брендов, как Balenciaga, Gucci, Michael Kors и Altuzarra. Особое внимание стилисты советуют обратить на двубортные модели peacoat с выразительными широкими лацканами, которые легко сочетаются как с деловой юбкой-карандашом, так и с базовым денимом.

Модные укороченные пальто на осень 2026 от Altuzarra: смотрите фото

Пальто миди на осень 2026

Эталоном повседневной гармонии остается длина миди, на которую сделали ставку Miuccia Prada, Raf Simons и Haider Ackermann. Модный дом Chanel представил такие модели из фирменного твида, предложив носить их с классическими брюками и модной обувью с контрастным носком.

Модные твидовые пальто миди от Chanel: смотрите фото

Пальто длины макси на осень и зиму

Для максимального уюта и создания выразительной силуэтной вертикали созданы пальто длины макси от Calvin Klein, Balmain и Valentino. Они отличаются массивными линиями и гипертрофированными плечами, на фоне которых роскошно смотрится стильно заправленный за пояс теплый свитер или многослойный трикотажный комплект.

Пальто COS длины макси: смотрите видео

Когда идеальный силуэт и длина определены, самое время завершить образ стильной деталью, защищающей от ветра. Гармоничным финальным аккордом к вашему новому пальто станут самые актуальные модные головные уборы этого холодного сезона.