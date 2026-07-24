Їх обирають модниці цього літа: 6 стильних курток для прохолодних вечорів
Хоча літо асоціюється з легким та відкритим одягом, вечори навіть у найспекотніші місяці часто бувають прохолодними. Саме тому легка куртка залишається однією з головних речей сезону.
Її зручно накинути після заходу сонця, взяти із собою на прогулянку чи носити в мінливу погоду. З цієї нагоди видання Vogue зібрало 6 актуальних моделей, які ідеально доповнять літній гардероб і стануть у пригоді в прохолодні дні та вечори.
Джинсова куртка вже давно стала базою літнього гардероба, однак цього сезону особливу увагу варто звернути саме на моделі з темного деніму.
Якщо хочеться чогось більш елегантного, можна обрати укорочений твідовий жакет. Щоб твід не виглядав "надто святковим", краще його поєднувати з шортами та футболками – так образ матиме більш невимушений вигляд.
Також цього літа знову актуальні спортивні вітрівки. Такі куртки додають образу легкого ретро-настрою, водночас залишаючись дуже функціональними: вони легкі, компактні та добре підходять для мінливої літньої погоди.
Не менш універсальна альтернатива – олімпійка. Вона схожа на вітрівку, проте виглядає більш стримано та акуратно.
У цьому році залишаються актуальними й шкіряні куртки, особливо моделі з ефектом потертості. Шкірянка давно стала позасезонною класикою: її можна легко накинути поверх сукні прохолодного вечора або поєднати з джинсами й базовим топом для більш повсякденного образу.
А для тих, хто хоче додати образу м'якості, хорошим варіантом стане легка замшева куртка. Вона виглядає менш грубо, ніж шкіряна куртка, але водночас так само добре доповнює літні образи.
Який низ обирати до літніх курток?
Цього сезону варто звернути увагу на чорні шаровари – вони легко поєднуються з різними елементами гардероба та однаково добре працюють як у повсякденних, так і вечірніх образах.
Влітку дизайнер Андре Тан радить звернути увагу на джинсові спідниці, білі джинси та бермуди.
Окремий тренд цього року – stovepipe jeans, або "джинси-димарі". Це прямі джинси, які щільно сидять у верхній частині, але від коліна штанина йде рівно й не звужується донизу. Такі моделі виглядають більш акуратно, ніж baggy-джинси, але водночас залишаються розслабленими та легко поєднуються з літніми куртками. Про це писало видання Cosmopolitan.