Ее удобно накинуть после захода солнца, взять с собой на прогулку или носить в переменчивую погоду. По этому поводу издание Vogue собрало 6 актуальных моделей, которые идеально дополнят летний гардероб и пригодятся в прохладные дни и вечера.

Джинсовая куртка уже давно стала базовым элементом летнего гардероба, однако в этом сезоне особое внимание стоит обратить именно на модели из темного денима.

Джинсовая куртка / Фото с Pinterest

Если хочется чего-то более элегантного, можно выбрать укороченный твидовый жакет. Чтобы твид не выглядел "слишком празднично", лучше сочетать его с шортами и футболками – так образ будет выглядеть более непринужденно.

Укороченный твидовый жакет / Фото с Pinterest

Также этим летом снова актуальны спортивные ветровки. Такие куртки придают образу легкий ретро-настрой, оставаясь при этом очень функциональными: они легкие, компактные и хорошо подходят для переменчивой летней погоды.

Образ с ветровкой / Фото с Pinterest

Не менее универсальная альтернатива – олимпийка. Она похожа на ветровку, однако выглядит более сдержанно и аккуратно.

Образ с олимпийкой / Фото с Pinterest

В этом году остаются актуальными и кожаные куртки, особенно модели с эффектом потертости. Кожаная куртка давно стала внесезонной классикой: ее можно легко накинуть поверх платья в прохладный вечер или сочетать с джинсами и базовым топом для более повседневного образа.

Кожаная куртка с эффектом потертости / Фото с Pinterest

А для тех, кто хочет добавить образу мягкости, хорошим вариантом станет легкая замшевая куртка. Она выглядит менее грубо, чем кожаная куртка, но при этом так же хорошо дополняет летние образы.

Замшевая куртка / Фото с Pinterest

Какую нижнюю часть выбрать к летним курткам

В этом сезоне стоит обратить внимание на черные шаровары – они легко сочетаются с различными элементами гардероба и одинаково хорошо смотрятся как в повседневных, так и в вечерних образах.

Летом дизайнер Андре Тан советует обратить внимание на джинсовые юбки, белые джинсы и бермуды.

Отдельный тренд этого года – stovepipe jeans, или "джинсы-дымоходы". Это прямые джинсы, которые плотно сидят в верхней части, но от колена штанина идет ровно и не сужается к низу. Такие модели выглядят более аккуратно, чем baggy-джинсы, но при этом остаются непринужденными и легко сочетаются с летними куртками.