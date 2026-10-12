Леді Гага показала стильний повсякденний образ, який зацінить будь-яка новоспечена матуся

Новоспечена матуся Леді Гага показала повсякденний образ, який вирізняється практичністю та універсальністю. Він складається з доволі базових речей, які можна міксувати з іншими деталями гардероба.

Папараці заскочили Гагу, яка нещодавно стала мамою, на вулиці, після візиту до салону краси в Сан-Франциско. Аутфіт співачки – це той самий випадок, коли зірковий лук має вигляд максимально життєвий, простий і практичний.

Що носить Леді Гага в повсякденному житті

Молода матуся зібрала простий і дуже затишний аутфіт для буденних справ, де кожен елемент працює на комфорт:

проста база: звичайні прямі джинси з дірками на колінках та "вицвіла" чорна футболка. Це універсальний фундамент, який знайдеться в шафі кожної з нас;

об'ємний трикотаж: замість куртки чи піджака співачка накинула м'яке чорне пончо-кардиган. Воно чудово рятує від прохолоди, створює гарну багатошаровість і не сковує рухів;

містка сумка XXL: замість крихітних аксесуарів Гага взяла величезний тоут. Для новоспеченої мами це взагалі найголовніша річ, куди легко вміститься все необхідне;

звичне взуття: єдине, чому зірка не зраджує навіть у буденних справах – це висока платформа.



Леді Гага у рваних джинсах та чорному пончо / Скрин з інстаграму

Чому цей лук можна назвати базовим? Бо кожна річ з комплекту може поєднуватися з іншими речами. Футболку можна комбінувати зі спідницями чи штанами, пончо ідеально ляже на сукню, а рвані джинси можна міксувати з толстовками, светрами чи сорочками. Помітили, як речі з минулих десятиліть знову повертаються? Бо давно ми не бачили на зірках рваних джинсів.

Леді Гага у чорному пончо на кожен день: дивіться фото

Цього сезону в моді не тільки блакитні чи базові сині джинси, а й кольорові. Дізнавайтеся, який денім є у тренді зараз.