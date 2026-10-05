Колекції осінь-зима 2026-2027 відомих світових брендів доводять, що денім може бути стильним, практичним та універсальним у будь-яких кольорах, навіть у яскравих. Дозвольте собі цього сезону трошки строкатості в аутфітах. Розповідаємо, які кольори джинсів, окрім темно-синього, будуть в моді.

Коричневі джинси

Згодні, вони не такі яскраві, як червоні чи помаранчеві, проте цей варіант може стати класною альтернативою сірим чи синім джинсам. Коричневі джинси вийшли на перший план ще минулої зими й досі утримують свої впевнені позиції. Ви точно могли їх бачити в стрітстайлах модниць та, зокрема, на показі колекції Altuzarra.



З чим носити коричневі джинси восени 2026 / Фото з Pinterest

Червоні джинси

Звісно, такий варіант підходить не на кожен день, проте пару червоних джинсів цього сезону стилісти все ж радять додати до свого гардероба. Стилізувати їх не так вже і складно. Просто пам'ятайте, що в рамках одного образу достатньо буде лише однієї яскравої одиниці.



Осінній аутфіт з червоними джинсами / Фото з Pinterest

Сливові джинси

Цікавий варіант для тих, хто хоче трохи поекспериментувати зі своїм стилем. Бренд Chloé пропонує носити сливові джинси з картатою сорочкою з блакитними смужками та високими коричневими чоботами. Але для початку можна спробувати варіант з більш нейтральними речами.



Модні сливові джинси на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Зелені джинси

Приємний "затертий" зелений колір може замінити вам сірі чи блакитні джинси. Зелений класно поєднується з іншими кольорами й не створює проблем зі стилізацією. Почати дружбу з кольоровими джинсами радимо саме з цього варіанту.



Зелені джинси на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Поки ви роздумуєте над покупкою кольорових джинсів, ловіть ідеї, як носити чорні джинси цієї осені стильно.