Головний секрет осінньої стилізації чорного деніму – це гра з фактурами та багатошаровість. Оскільки прохолодна погода вимагає гнучкості в образах, чорні джинси стають ідеальним полотном для затишного трикотажу, гладкої шкіри, витонченого шовку та акцентних аксесуарів. Вони витримують будь-які експерименти: від контрастного поєднання з білою футболкою до елегантних суконь поверх штанів.

Монохромний тотал-блек

Коли немає часу довго вигадувати образ, тотальний чорний завжди стає влучним рішенням. Щоб аутфіт не мав плаского чи нудного вигляду, міксуйте різні фактури: комбінуйте вільні чорні джинси з м'яким топом, двобортним тренчем або шкіряним плащем. Додайте текстурну сумку з тисненням під крокодила та витончені підбори – і статусний вечірній чи офісний лук готовий.



Чорні джинси з чорною футболкою / Фото з Pinterest

З шовковою сорочкою або сукнею

Гра на контрасті грубого деніму й невагомого шовку завжди має дорогий вигляд. Ви можете обрати класичну шовкову сорочку або піти далі й випробувати гарячий тренд сезону – сукню чи туніку з шовку, вдягнену прямо поверх прямих чорних джинсів. Доповніть комплект акуратними мюлями на підборах kitten heel та лаконічною сумкою на плече.

З білою футболкою та кросівками

Ідеальна формула для вихідного дня чи активних справ у місті. Щоб звичайна біла футболка та джинси мали цікавіший вигляд, додайте кольоровий акцент: накинутий на плечі або зав'язаний на талії об'ємний яскравий светр чи картата сорочка.

Зі смугастою сорочкою оверсайз

Поєднайте дві улюблені базові речі – вільні чорні джинси та об'ємну сорочку в смужку в чоловічому стилі. Щоб додати образу трохи глянцю та захиститися від осінньої негоди, накиньте зверху лаковий тренч або шкіряну куртку і вдягніть елегантні ботильйони з гострим носком.



З чим носити чорні джинси восени / Фото з Pinterest

З затишним фактурним трикотажем

Осінь важко уявити без якісного в'язаного одягу. Чорні джинси чудово балансують об'ємні светри з візерунками. Доповніть образ оригінальним шарфом-капюшоном, замшевим взуттям або стильною сумочкою — вийде ідеальний комплект для затишних осінніх прогулянок.

До речі, в моду повернулася цікава модель джинсів – з баскою – спробуйте пошукати цей денім у чорному кольорі.