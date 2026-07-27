Яке літнє взуття взяти у відпустку: 3 базові пари, що точно знадобляться на відпочинку

Пакування речей у відпустку часто перетворюється на складне завдання, адже хочеться взяти все необхідне й водночас не перевантажувати багаж. Прагматичний підхід до вибору гардероба особливо важливий, коли йдеться про взуття, оскільки саме від нього залежить комфорт під час відпочинку.

Щоб почуватися впевнено в будь-якій ситуації та зберегти місце у валізі, достатньо обмежитися трьома базовими парами, які закриють усі потреби під час літньої подорожі. Про них детальніше – розповіло видання Myself.

Ідеальне взуття для відпустки

Основою будь-якої поїздки залишаються зручні кросівки. Вони стануть незамінними під час тривалих піших прогулянок містом, екскурсій, перельотів чи активного відпочинку на природі. М'яка підошва та якісна вентиляція захистять ноги від втоми, а універсальний дизайн дозволить легко поєднувати їх з джинсами, шортами чи навіть повсякденними сукнями.

Для спекотних днів і розслаблених прогулянок ідеально підійдуть легкі сандалі. Вони дозволяють шкірі дихати, легко знімаються та займають мінімум місця у багажі. Водночас краще обирати моделі лаконічного фасону з натуральних матеріалів. Саме тоді ця пара стане вашим найкращим супутником для денних маршрутів, походів на пляж або затишних посиденьок у літніх кафе.

Крім того, не забудьте також взяти з собою елегантне, але просте взуття для особливих вечорів. Адже витончені мюлі, стильні лофери або лаконічні босоніжки додадуть вишуканості святковому образу. Таке взуття чудово підходить для романтичної вечері у ресторані чи вечірніх заходів та залишається доволі зручним для приємного завершення дня.

Днями наша редакція розповідала, як ідеально поєднувати кросівки з джинсами.